Robo de vehículo en lote de Monclova; usan engaños y presunta tecnología para llevárselo

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    Robo de vehículo en lote de Monclova; usan engaños y presunta tecnología para llevárselo
    Propietario del lote JGM relató que el vehículo fue abierto con un dispositivo y sustraído en segundos tras una distracción del personal. LIDIET MEXICANO

Delincuentes habrían distraído al personal y abierto la unidad en segundos; después exigieron dinero para devolverla

MONCLOVA, COAH.- El robo de vehículo fue denunciado en Monclova luego de que un grupo de personas utilizara engaños a través de redes sociales y, presuntamente, un dispositivo electrónico para sustraer una unidad en cuestión de segundos en el lote de autos JGM.

De acuerdo con el propietario, Luis David Baltazar Flores, los hechos ocurrieron entre las 19:20 y 19:40 horas. Cuatro personas arribaron al lugar a bordo de una camioneta blanca tipo Murano y se acercaron con el pretexto de solicitar información sobre vehículos que previamente habían visto en redes sociales.

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Explicó que, tras establecer contacto, los supuestos clientes pidieron detalles de una unidad y luego de otro automóvil, lo que generó una distracción entre el personal del lote.

Señaló que, al revisar posteriormente las cámaras de vigilancia, detectaron a un sujeto con tenis negros, pantalón de mezclilla, playera verde y gorra del mismo color. El individuo portaba un aparato con el que logró abrir el vehículo y abordarlo. Permaneció dentro alrededor de 40 segundos antes de huir.

Indicó que el automóvil robado es un Peugeot modelo 2019, color rojo con techo negro, con un valor aproximado de 285 mil pesos. Como señas particulares, tiene el cristal trasero del lado del conductor quebrado —cubierto con cinta— y un raspón en la parte trasera del lado del copiloto. Además, la unidad no cuenta con placas.

Agregó que las cámaras captaron el momento en que el vehículo salió del lote con rumbo a Castaños. Posteriormente, dijo, fueron contactados por presuntos delincuentes a través de Facebook desde perfiles falsos.

Un hombre, con acento colombiano, exigió 20 mil pesos a cambio de devolver el automóvil y los citó en una gasolinera cercana a un restaurante de comida rápida. Sin embargo, tras esperar alrededor de 20 minutos, los sospechosos no se presentaron.

Ante estos hechos, informó que ya se interpuso la denuncia ante la Fiscalía. También solicitó el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades, a través de los sistemas de videovigilancia C2 y C4, para obtener información que permita ubicar la unidad y a los responsables.

El afectado advirtió que, por la forma en que se ejecutó el robo y el uso de tecnología para vulnerar el sistema de encendido —ya que el vehículo utiliza llave electrónica—, podría tratarse de una banda organizada que actúa con planeación previa.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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