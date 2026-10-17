Rodarán por una sonrisa en Monclova: preparan caravana en apoyo a pacientes con cáncer

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Rodarán por una sonrisa en Monclova: preparan caravana en apoyo a pacientes con cáncer
    La caravana busca recaudar recursos para cubrir tratamientos y medicamentos de pacientes oncológicos en la Región Centro. LIDIET MEXICANO

La caravana partirá a las 4:30 de la tarde del Ave Fénix; habrá paseos en moto, venta de antojitos y boteo en la Plaza Principal

MONCLOVA, COAH.- Con motores encendidos y el deseo de regalar momentos de alegría a quienes enfrentan el cáncer, motociclistas, propietarios de autos clásicos y ciudadanos se unirán este domingo en Monclova para realizar una caravana con causa y recaudar recursos destinados a los tratamientos de pacientes oncológicos.

Ervey Valenzuela, uno de los organizadores, invitó a las familias de la Región Centro a sumarse a esta actividad, que desde hace aproximadamente seis años se realiza con el propósito de apoyar a las personas que atraviesan por esta enfermedad.

Arranca colecta anual de Cáritas en Monclova

La cita será a las 4:00 de la tarde en el Ave Fénix, de donde partirá la caravana a las 4:30. La convocatoria está abierta a motociclistas, vehículos clásicos y autos multimarca.

Uno de los momentos más especiales será cuando los pacientes puedan disfrutar de paseos en motocicleta o en los automóviles que elijan, una experiencia con la que los organizadores buscan regalarles sonrisas y hacerlos sentir acompañados.

Valenzuela explicó que actualmente brindan apoyo a cerca de 60 pacientes y que recientemente se sumaron cinco niños con leucemia, entre ellos un menor de apenas tres años y otro de 12, por lo que buscan fortalecer las actividades para continuar ayudando.

Señaló que los gastos médicos representan una carga importante para las familias, pues hay tratamientos y medicamentos que alcanzan costos de 35 mil o 40 mil pesos, cantidades difíciles de reunir cuando las necesidades son constantes.

Subasta de AHMSA deja incertidumbre, pero hay otra ruta: Carlos Villarreal

Por ello, después de la caravana, las actividades continuarán en la Plaza Principal de Monclova de las 5:00 a las 10:30 de la noche, donde habrá venta de antojitos mexicanos, boteo y paseos en motocicleta.

El organizador destacó que cada aportación cuenta y que el dinero recaudado se maneja con transparencia. Cuando alguno de los beneficiarios requiere medicamentos o un tratamiento, se solicita la receta correspondiente y se adquiere directamente lo necesario.

En esta labor participan también la asociación Águilas Guerreras, encabezada por Diana Salazar, así como grupos de motociclistas y ciudadanos que se han sumado a las actividades.

Valenzuela recordó que el año pasado lograron reunir alrededor de 300 vehículos, por lo que esperan superar esa participación. La invitación es a sumarse, consumir los alimentos que se ofrecerán o realizar alguna aportación económica para que los pacientes disfruten una tarde diferente y sepan que no están solos en su lucha.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Altruismo
Cáncer
Motos

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Bienestar

Bienestar
true

Alborota Adela Micha sucesión interina a gobernador en Coahuila
true

POLITICÓN: Con coordinación, la promoción turística rinde más
Saltillo: Se triplican casas en riesgo de derrumbe en el Centro Histórico

Saltillo: Se triplican casas en riesgo de derrumbe en el Centro Histórico
Dirigentes del sector advirtieron afectaciones por el cierre fronterizo y llamaron a fortalecer las acciones contra el gusano barrenador.

Entre reconocimientos y retos para exportar, concluye Convención Nacional Ganadera en Coahuila
México llega al Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos 2026 con la ilusión de superar el tercer lugar conseguido en la edición anterior.

Mundial Femenil Sub-17 2026: México busca revancha ante España y sueña con el título
Aendedores de robots con AI esperan la llegada de clientes en la 137ma Feria de Cantón en Guangzhou, en la provincia de Guangdong en el sur de China, el 16 de abril de 2025.

China toma medidas para frenar exportaciones tecnológicas, incluida la IA, por seguridad nacional

Se cree que Ucrania ha sido capaz de igualar e incluso superar a Rusia en la guerra con drones, pero ha tenido dificultades para defenderse de los ataques con misiles balísticos del Kremlin.

Ucrania se queda sin interceptores de misiles Patriot estadounidenses mientras Rusia bombardea ciudades