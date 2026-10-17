Rodarán por una sonrisa en Monclova: preparan caravana en apoyo a pacientes con cáncer

MONCLOVA, COAH.- Con motores encendidos y el deseo de regalar momentos de alegría a quienes enfrentan el cáncer, motociclistas, propietarios de autos clásicos y ciudadanos se unirán este domingo en Monclova para realizar una caravana con causa y recaudar recursos destinados a los tratamientos de pacientes oncológicos. Ervey Valenzuela, uno de los organizadores, invitó a las familias de la Región Centro a sumarse a esta actividad, que desde hace aproximadamente seis años se realiza con el propósito de apoyar a las personas que atraviesan por esta enfermedad.

La cita será a las 4:00 de la tarde en el Ave Fénix, de donde partirá la caravana a las 4:30. La convocatoria está abierta a motociclistas, vehículos clásicos y autos multimarca. Uno de los momentos más especiales será cuando los pacientes puedan disfrutar de paseos en motocicleta o en los automóviles que elijan, una experiencia con la que los organizadores buscan regalarles sonrisas y hacerlos sentir acompañados. Valenzuela explicó que actualmente brindan apoyo a cerca de 60 pacientes y que recientemente se sumaron cinco niños con leucemia, entre ellos un menor de apenas tres años y otro de 12, por lo que buscan fortalecer las actividades para continuar ayudando. Señaló que los gastos médicos representan una carga importante para las familias, pues hay tratamientos y medicamentos que alcanzan costos de 35 mil o 40 mil pesos, cantidades difíciles de reunir cuando las necesidades son constantes.

Por ello, después de la caravana, las actividades continuarán en la Plaza Principal de Monclova de las 5:00 a las 10:30 de la noche, donde habrá venta de antojitos mexicanos, boteo y paseos en motocicleta. El organizador destacó que cada aportación cuenta y que el dinero recaudado se maneja con transparencia. Cuando alguno de los beneficiarios requiere medicamentos o un tratamiento, se solicita la receta correspondiente y se adquiere directamente lo necesario. En esta labor participan también la asociación Águilas Guerreras, encabezada por Diana Salazar, así como grupos de motociclistas y ciudadanos que se han sumado a las actividades. Valenzuela recordó que el año pasado lograron reunir alrededor de 300 vehículos, por lo que esperan superar esa participación. La invitación es a sumarse, consumir los alimentos que se ofrecerán o realizar alguna aportación económica para que los pacientes disfruten una tarde diferente y sepan que no están solos en su lucha.

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