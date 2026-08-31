Sacerdotes de Monclova dan bendición a niños y sus mochilas por el regreso a clases
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La Parroquia de Santiago Apóstol se vio abarrotada incluso por maestros
MONCLOVA, COAH.- En medio del regreso a clases, niños, padres de familia y docentes acudieron a la Parroquia Santiago Apóstol ubicada frente a la Plaza Principal de Monclova, donde sacerdotes ofrecieron la tradicional bendición para quienes este lunes retomaron sus actividades escolares.
Durante las distintas celebraciones religiosas realizadas a lo largo de este domingo, los menores que se preparaban para iniciar un nuevo ciclo escolar recibieron la bendición, al igual que los maestros que acudieron a misa antes de regresar a las aulas.
Uno de los momentos especiales fue la bendición de las mochilas, frente al altar de esta parroquia.
Con este acto, los sacerdotes pidieron por los estudiantes y docentes, deseándoles un ciclo escolar favorable, lleno de aprendizaje y buenas experiencias.
Con sus mochilas listas y acompañados por sus familias, los niños participaron en esta tradición que cada año se realiza con motivo del regreso a clases, convirtiendo la misa dominical en un espacio también para encomendar el nuevo ciclo escolar.
La actividad se llevó a cabo en las celebraciones de este domingo en la Parroquia Santiago Apóstol, donde se congregaron familias que aprovecharon las últimas horas antes del regreso a las escuelas para recibir esta bendición.