Sacerdotes de Monclova dan bendición a niños y sus mochilas por el regreso a clases

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Monclova
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    Sacerdotes de Monclova dan bendición a niños y sus mochilas por el regreso a clases
    La bendición de mochilas se ha convertido en una tradición en Monclova. LIDIET MEXICANO

La Parroquia de Santiago Apóstol se vio abarrotada incluso por maestros

MONCLOVA, COAH.- En medio del regreso a clases, niños, padres de familia y docentes acudieron a la Parroquia Santiago Apóstol ubicada frente a la Plaza Principal de Monclova, donde sacerdotes ofrecieron la tradicional bendición para quienes este lunes retomaron sus actividades escolares.

Durante las distintas celebraciones religiosas realizadas a lo largo de este domingo, los menores que se preparaban para iniciar un nuevo ciclo escolar recibieron la bendición, al igual que los maestros que acudieron a misa antes de regresar a las aulas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/arranca-ciclo-escolar-con-98-de-escuelas-abiertas-en-la-region-centro-desierto-de-coahuila-EH23177928

Uno de los momentos especiales fue la bendición de las mochilas, frente al altar de esta parroquia.

Con este acto, los sacerdotes pidieron por los estudiantes y docentes, deseándoles un ciclo escolar favorable, lleno de aprendizaje y buenas experiencias.

Con sus mochilas listas y acompañados por sus familias, los niños participaron en esta tradición que cada año se realiza con motivo del regreso a clases, convirtiendo la misa dominical en un espacio también para encomendar el nuevo ciclo escolar.

La actividad se llevó a cabo en las celebraciones de este domingo en la Parroquia Santiago Apóstol, donde se congregaron familias que aprovecharon las últimas horas antes del regreso a las escuelas para recibir esta bendición.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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