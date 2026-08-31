Sacerdotes de Monclova dan bendición a niños y sus mochilas por el regreso a clases

Durante las distintas celebraciones religiosas realizadas a lo largo de este domingo, los menores que se preparaban para iniciar un nuevo ciclo escolar recibieron la bendición, al igual que los maestros que acudieron a misa antes de regresar a las aulas.

MONCLOVA, COAH.- En medio del regreso a clases, niños, padres de familia y docentes acudieron a la Parroquia Santiago Apóstol ubicada frente a la Plaza Principal de Monclova , donde sacerdotes ofrecieron la tradicional bendición para quienes este lunes retomaron sus actividades escolares.

Uno de los momentos especiales fue la bendición de las mochilas, frente al altar de esta parroquia.

Con este acto, los sacerdotes pidieron por los estudiantes y docentes, deseándoles un ciclo escolar favorable, lleno de aprendizaje y buenas experiencias.

Con sus mochilas listas y acompañados por sus familias, los niños participaron en esta tradición que cada año se realiza con motivo del regreso a clases, convirtiendo la misa dominical en un espacio también para encomendar el nuevo ciclo escolar.

La actividad se llevó a cabo en las celebraciones de este domingo en la Parroquia Santiago Apóstol, donde se congregaron familias que aprovecharon las últimas horas antes del regreso a las escuelas para recibir esta bendición.