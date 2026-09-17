Saldo blanco en Festejos Patrios de Frontera: alcaldesa afirma se reunió a más de 6 mil personas en el Grito de Independencia

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    Saldo blanco en Festejos Patrios de Frontera: alcaldesa afirma se reunió a más de 6 mil personas en el Grito de Independencia
    El espectáculo de pirotecnia iluminó el cielo de Frontera y fue uno de los momentos más disfrutados por las familias. LIDIET MEXICANO

Más de 6 mil fronterenses se reunieron para celebrar el Grito de Independencia en una noche de fiesta mexicana

FRONTERA, COAH.- Más de 6 mil fronterenses salieron a las calles para celebrar el Grito de Independencia y, pese a la gran concentración de personas, la noche mexicana concluyó con saldo blanco, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

La edil destacó que el operativo implementado por Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos permitió mantener el orden durante el festejo, sin registrarse situaciones que pusieran en riesgo a las familias que acudieron a disfrutar de la celebración.

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Pérez Cantú señaló que durante la noche permaneció entre los ciudadanos, conviviendo y disfrutando de la fiesta mexicana, lo que le permitió constatar personalmente el desarrollo del evento.

Ante algunos comentarios e incidencias difundidos a través de redes sociales, la alcaldesa aseguró que no se trató de hechos que representaran un riesgo para los asistentes y reiteró que el balance de la celebración fue positivo.

Uno de los momentos que más disfrutaron las familias fue el espectáculo de pirotecnia, que iluminó el cielo de Frontera y cerró una noche marcada por el ambiente festivo y patriótico.

Mientras tanto, elementos de Seguridad Pública mantuvieron vigilancia en el lugar del festejo y en las vialidades cercanas para facilitar el desplazamiento de los asistentes y prevenir cualquier situación que pudiera alterar el orden.

La alcaldesa reconoció la participación de los ciudadanos y el trabajo coordinado de los cuerpos de seguridad y auxilio, al considerar que la respuesta de las familias permitió que la celebración transcurriera de manera tranquila.

Con ello, los festejos patrios en Frontera concluyeron sin incidentes mayores y con miles de familias disfrutando de una noche mexicana en un ambiente de convivencia.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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