San José del Aura elige soberana y prepara sus festejos, en Progreso, Coahuila

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    San José del Aura elige soberana y prepara sus festejos, en Progreso, Coahuila
    Damaris fue presentada como reina de la Feria de San José del Aura 2026. América recibió la distinción de princesa durante el encuentro. CORTESÍA

La coronación se realizará el 16 de octubre, en la Plaza Principal de la comunidad

PROGRESO, COAH.- Damaris fue presentada como reina de la Feria de San José del Aura 2026, del municipio de Progreso, Coahuila, y recibirá la corona el viernes 16 de octubre, a las 18:00 horas, en la Plaza Principal, durante el arranque de los festejos que se extenderán hasta el domingo 18.

La presentación se realizó el domingo 11 de octubre en ese mismo espacio público y estuvo encabezada por el alcalde Liquín Quintanilla. La jornada reunió a habitantes y familiares de las participantes, como parte de los preparativos de la celebración.

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América recibió la distinción de princesa. El Presidente Municipal felicitó a ambas jóvenes y reconoció su participación en una actividad vinculada con las tradiciones de esta comunidad de Progreso.

La elección concluye una etapa que comenzó con la presentación de las candidatas en agosto. Desde entonces, las participantes desarrollaron actividades del certamen, cuya convocatoria estableció la modalidad de un peso equivalente a un voto.

Para la organización de la presentación se contó con el trabajo del Comité del Reinado y el respaldo de patrocinadores. El Alcalde agradeció la colaboración de Jonatan Aguilar, así como la participación de Volare y Ballet Class en el desarrollo del evento.

La coronación será uno de los actos centrales de la apertura de la feria. La invitación está dirigida a las familias de San José del Aura y a visitantes de otras comunidades de la Región Carbonífera, que podrán sumarse a las actividades del fin de semana.

Además del reinado, la programación anunciada contempla música norteña, el espectáculo Vive Coahuila, juegos mecánicos, artesanías y puestos de comida. La oferta busca reunir opciones de entretenimiento y espacios para la convivencia familiar.

Entre los apoyos confirmados para esta edición figura el patrocinio de Súper Gutiérrez. Previamente, Quintanilla agradeció a su directora general, Aída Araceli Gutiérrez Salinas, la colaboración de la empresa para realizar los festejos.

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El Ayuntamiento destacó la participación de las jóvenes, sus familias, organizadores y patrocinadores para mantener la celebración. Con Damaris como reina y América como princesa, la comunidad se prepara para tres días de actividades.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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