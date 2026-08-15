¡Se salva de milagro! Camioneta se incendia en carretera rumbo a Monclova

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    ¡Se salva de milagro! Camioneta se incendia en carretera rumbo a Monclova
    La Chevrolet Colorado quedó prácticamente calcinada tras incendiarse sobre la carretera federal 30. LIDIET MEXICANO

El automovilista escuchó un fuerte golpe debajo de la unidad y, al detenerse, descubrió que comenzaba a salir fuego; la pick up terminó como pérdida total

MONCLOVA, COAH.- Una camioneta que circulaba hacia Monclova comenzó a incendiarse repentinamente y terminó consumida por las llamas, lo que provocó la movilización de Bomberos y Seguridad Pública.

El incidente ocurrió sobre la carretera federal 30, en el kilómetro 69+500, a la altura del entronque al ejido San Juan de Boquillas, en Cuatro Ciénegas.

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La unidad, una Chevrolet Colorado tipo pick up, con placas FL-5749-C, era conducida por Ibrahim Alejandro Almaraz Calvillo, quien viajaba de Cuatro Ciénegas hacia Monclova.

El conductor relató que, mientras avanzaba por la carretera, escuchó un fuerte golpe debajo de la camioneta, por lo que decidió detenerse para revisar qué había ocurrido.

$!Bomberos trabajaron para sofocar las llamas y eliminar riesgos en el tramo carretero.
Bomberos trabajaron para sofocar las llamas y eliminar riesgos en el tramo carretero. LIDIET MEXICANO

Al bajar, descubrió que el fuego ya había comenzado a salir de la parte inferior de la unidad. En cuestión de instantes, las llamas comenzaron a extenderse, por lo que sacó rápidamente sus pertenencias y se alejó del vehículo mientras pedía auxilio.

La camioneta quedó completamente envuelta en fuego y terminó prácticamente reducida a chatarra.

$!El fuego consumió gran parte de la cabina y la carrocería de la camioneta.
El fuego consumió gran parte de la cabina y la carrocería de la camioneta. LIDIET MEXICANO

El reporte movilizó a elementos de Seguridad Pública del Mando Coordinado Región Centro y Bomberos de Protección Civil, quienes acudieron para controlar el incendio y evitar riesgos para los automovilistas que transitaban por la zona.

Tras sofocar las llamas, la unidad fue declarada pérdida total. Posteriormente, una grúa acudió para retirarla del lugar.

$!El conductor logró detenerse, sacar sus pertenencias y alejarse de la unidad antes de que las llamas se extendieran.
El conductor logró detenerse, sacar sus pertenencias y alejarse de la unidad antes de que las llamas se extendieran. LIDIET MEXICANO

El conductor logró salir a tiempo y no resultó lesionado. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y las causas que provocaron el incendio de la camioneta aún no habían sido determinadas.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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