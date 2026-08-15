¡Se salva de milagro! Camioneta se incendia en carretera rumbo a Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una camioneta que circulaba hacia Monclova comenzó a incendiarse repentinamente y terminó consumida por las llamas, lo que provocó la movilización de Bomberos y Seguridad Pública. El incidente ocurrió sobre la carretera federal 30, en el kilómetro 69+500, a la altura del entronque al ejido San Juan de Boquillas, en Cuatro Ciénegas.

La unidad, una Chevrolet Colorado tipo pick up, con placas FL-5749-C, era conducida por Ibrahim Alejandro Almaraz Calvillo, quien viajaba de Cuatro Ciénegas hacia Monclova. El conductor relató que, mientras avanzaba por la carretera, escuchó un fuerte golpe debajo de la camioneta, por lo que decidió detenerse para revisar qué había ocurrido.

Al bajar, descubrió que el fuego ya había comenzado a salir de la parte inferior de la unidad. En cuestión de instantes, las llamas comenzaron a extenderse, por lo que sacó rápidamente sus pertenencias y se alejó del vehículo mientras pedía auxilio. La camioneta quedó completamente envuelta en fuego y terminó prácticamente reducida a chatarra.

El reporte movilizó a elementos de Seguridad Pública del Mando Coordinado Región Centro y Bomberos de Protección Civil, quienes acudieron para controlar el incendio y evitar riesgos para los automovilistas que transitaban por la zona. Tras sofocar las llamas, la unidad fue declarada pérdida total. Posteriormente, una grúa acudió para retirarla del lugar.

El conductor logró salir a tiempo y no resultó lesionado. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y las causas que provocaron el incendio de la camioneta aún no habían sido determinadas.