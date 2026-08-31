Se suma Iglesia Católica a lucha por búsqueda de desaparecidos en la Región Centro de Coahuila

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Monclova
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    Se suma Iglesia Católica a lucha por búsqueda de desaparecidos en la Región Centro de Coahuila
    El padre Paulo Sánchez encabezó el acompañamiento del Consejo Vicarial de la Diócesis de Saltillo en la Región Centro. CORTESÍA

En la Región Centro, integrantes del Consejo Vicarial refrendaron su cercanía con quienes enfrentan la ausencia y demandan verdad y justicia

MONCLOVA, COAH.- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, integrantes del Consejo Vicarial de la Diócesis de Saltillo en la Región Centro, encabezados por el padre Paulo Sánchez, hicieron presencia y acompañaron a las familias que atraviesan el dolor por la ausencia de un ser querido.

La jornada, realizada este 30 de agosto, se sumó al llamado de la Iglesia en México para mantener viva la memoria de las personas desaparecidas y expresar solidaridad con quienes continúan su búsqueda.

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“Que la búsqueda de quienes faltan nos encuentre”, expresó la Diócesis, al destacar que detrás de cada desaparición existe un nombre, una historia, un rostro y una familia que permanece a la espera.

ACOMPAÑAR A QUIENES CONTINÚAN LA BÚSQUEDA

La Iglesia señaló que no busca permanecer indiferente ante la realidad que enfrentan las familias, sino acompañarlas, escucharlas y caminar junto a ellas en los procesos de búsqueda.

También planteó la necesidad de exigir respuestas y contribuir, desde el diálogo y la corresponsabilidad, a la construcción de caminos que permitan avanzar hacia la justicia, la verdad, el encuentro y la paz.

$!La Diócesis reiteró su llamado a avanzar en la búsqueda de verdad, justicia y paz.
La Diócesis reiteró su llamado a avanzar en la búsqueda de verdad, justicia y paz. CORTESÍA

LLAMAN A CONSTRUIR CAMINOS DE JUSTICIA

La Diócesis de Saltillo sostuvo que la construcción de la paz en México no puede desligarse de la situación que viven miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos.

$!Integrantes de la Iglesia se sumaron a las acciones de memoria y solidaridad con las familias buscadoras.
Integrantes de la Iglesia se sumaron a las acciones de memoria y solidaridad con las familias buscadoras. CORTESÍA

En este contexto, reiteró su cercanía con quienes mantienen la búsqueda y llamó a la sociedad a no olvidar a las personas desaparecidas ni a quienes esperan respuestas sobre su paradero.

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