Señalan a taxista por acoso en Monclova; joven graba y difunde evidencia en redes sociales

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Monclova
/ 22 abril 2026
    Señalan a taxista por acoso en Monclova; joven graba y difunde evidencia en redes sociales
    El incidente ocurrió cuando la joven abordó la unidad 81 de Radio Taxi Premier en la colonia Colinas de Santiago para dirigirse a su escuela. TOMADA DEL VIDEO

La estudiante reportó el incidente a la base de taxis, pero ante la falta de atención decidió difundirlo para alertar a otras usuarias

MONCLOVA, COAH.- Un servicio de transporte terminó bajo señalamiento luego de que una estudiante de nivel medio superior denunciara haber sido víctima de conductas inapropiadas durante un traslado en taxi, en Monclova, hecho que decidió hacer público tras no obtener respuesta favorable al reportarlo.

De acuerdo con el testimonio de la joven, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas, cuando abordó la unidad marcada con el número 81 de la línea Radio Taxi Premier en la colonia Colinas de Santiago, con la intención de dirigirse a su plantel educativo.

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Durante el trayecto, la usuaria detectó comportamientos que la hicieron sentirse en riesgo. Según su versión, el conductor mantuvo miradas constantes hacia ella, lo que generó incomodidad y preocupación por su integridad. A esto se sumó que el operador presuntamente modificó el recorrido habitual sin ofrecer explicación, transitando por calles distintas a las esperadas.

Ante la situación, la estudiante optó por documentar lo ocurrido mediante fotografías y videos, en los que se aprecia al chofer volteando de manera reiterada hacia el asiento trasero. Este material fue recabado como evidencia ante la posibilidad de que el incidente escalara o se repitiera.

Una vez concluido el servicio, la afectada intentó presentar su inconformidad directamente ante la base de taxis; sin embargo, aseguró que la respuesta fue evasiva y sin seguimiento. Según relató, se le sugirió no proceder con la denuncia ni difundir el caso, lo que consideró una falta de seriedad ante lo ocurrido.

Frente a este escenario, la joven decidió hacer pública su experiencia a través de redes sociales, con el objetivo de alertar a otras usuarias y evidenciar la situación. En su mensaje, advirtió sobre el riesgo que, a su juicio, enfrentan las mujeres al utilizar este tipo de transporte cuando no existen mecanismos efectivos de atención.

Hasta el momento, la estudiante ha solicitado la intervención de autoridades y de la propia línea para que se investigue lo sucedido y se establezcan medidas que garanticen la seguridad de las pasajeras.

(Con información de La Voz)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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