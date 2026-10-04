Será Cuatro Ciénegas sede del Campeonato Nacional de Cañonismo

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas se convertirá en el epicentro del deporte de aventura al albergar la competencia nacional organizada por la Asociación Mexicana de Cañonismo.

El certamen reunirá a los mejores atletas de diversos estados del país, entre los que destacan Jalisco, San Luis Potosí, Estado de México, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, quienes competirán en las categorías varonil, femenil y mixta.

Salvador Pacheco, representante de la Asociación Mexicana de Cañonismo, detalló que las actividades se llevarán a cabo en el Cañón 1800, escenario donde los participantes pondrán a prueba su técnica, velocidad y resistencia en una ruta de aproximadamente un kilómetro.

“Actualmente es un deporte que está entrando aquí a Coahuila, está involucrado con el senderismo ya que tiene diferentes actividades que lo involucran tanto espeleología, senderismo, actividades acuáticas, actividades de cuerda y actividades técnicas. Depende mucho de su resistencia física y su fortaleza mental”, declaró Pacheco.

Entre los competidores confirmados destacan los campeones defensores pertenecientes a la Universidad de Guadalajara, además de atletas desde los 16 años de edad. La justa contempla descensos en cuerda mediante técnica de rappel y tramos de trekking.

“Afortunadamente la ciudad de Cuatro Ciénegas cumplió con todas las necesidades que el campeonato requiere en cuanto a infraestructura turística, hotelera, lugares donde comer y a dónde recibir mucha gente”, destacó el organizador sobre la elección del municipio como sede.