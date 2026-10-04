Será Cuatro Ciénegas sede del Campeonato Nacional de Cañonismo
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Competidores de al menos siete estados disputarán las categorías varonil, femenil y mixta en una ruta de aproximadamente un kilómetro
CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas se convertirá en el epicentro del deporte de aventura al albergar la competencia nacional organizada por la Asociación Mexicana de Cañonismo.
El certamen reunirá a los mejores atletas de diversos estados del país, entre los que destacan Jalisco, San Luis Potosí, Estado de México, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, quienes competirán en las categorías varonil, femenil y mixta.
Salvador Pacheco, representante de la Asociación Mexicana de Cañonismo, detalló que las actividades se llevarán a cabo en el Cañón 1800, escenario donde los participantes pondrán a prueba su técnica, velocidad y resistencia en una ruta de aproximadamente un kilómetro.
“Actualmente es un deporte que está entrando aquí a Coahuila, está involucrado con el senderismo ya que tiene diferentes actividades que lo involucran tanto espeleología, senderismo, actividades acuáticas, actividades de cuerda y actividades técnicas. Depende mucho de su resistencia física y su fortaleza mental”, declaró Pacheco.
Entre los competidores confirmados destacan los campeones defensores pertenecientes a la Universidad de Guadalajara, además de atletas desde los 16 años de edad. La justa contempla descensos en cuerda mediante técnica de rappel y tramos de trekking.
“Afortunadamente la ciudad de Cuatro Ciénegas cumplió con todas las necesidades que el campeonato requiere en cuanto a infraestructura turística, hotelera, lugares donde comer y a dónde recibir mucha gente”, destacó el organizador sobre la elección del municipio como sede.
Respecto al cuidado ecológico, Pacheco enfatizó que la organización garantizará un impacto mínimo en el entorno natural: “Entramos al cañón y el cañón se queda limpio, tratamos de ser lo menos invasivo al área”.
Se prevé una importante derrama económica con la llegada de competidores, preparadores físicos, jueces y familias de entidades vecinas como Nuevo León.