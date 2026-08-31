Siete familias aportaron nuevas muestras genéticas en busca de sus desaparecidos, en Monclova

La brigada realizada en la plaza principal de esta ciudad el pasado domingo estuvo a cargo de Héctor Reyes y Vladimir García, quienes atendieron a las familias que acudieron con la esperanza de que su muestra pueda contribuir a localizar e identificar a uno de sus seres queridos.

MONCLOVA, COAH.- Un total de 12 familias se acercaron a la jornada de toma de muestras genéticas realizada en Monclova , de las cuales 7 aportaron por primera vez su sangre para integrar su perfil a la base de datos del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH).

De las 12 familias participantes 5 ya se encontraban en la base de datos, debido a que anteriormente habían proporcionado su muestra genética. En estos casos, se les hará llegar su perfil para que ya cuenten con él y no tengan que repetir el procedimiento en próximas brigadas.

Las otras siete familias fueron nuevos registros, lo que representa siete posibilidades más de encontrar a una persona desaparecida mediante las confrontas genéticas que realiza el CRIH.

Aunque pudiera parecer una cifra pequeña, para quienes llevan años buscando a un ser querido cada muestra representa una esperanza.

“Puede que parezca muy poco, pero para nosotros es mucho, de verdad que es un logro, porque son siete posibilidades más de encontrar a un familiar desaparecido”, expresaron.

Durante la jornada se atendieron casos de diferentes años. Algunos familiares buscan a personas desaparecidas hace dos o tres años, mientras que también se presentó el caso de un adulto mayor que se extravió aparentemente a causa de demencia.

Esto demuestra que la desaparición no es un problema que corresponda únicamente a casos ocurridos durante los años de mayor violencia, sino que también existen familias que actualmente enfrentan la angustia de no saber dónde está uno de sus integrantes.

SIETE ESPERANZAS

Cada muestra representa una historia y, detrás de ella, una familia que continúa esperando respuestas.

Ahora las siete nuevas muestras deberán ser procesadas para obtener sus perfiles genéticos y posteriormente ser confrontadas con los registros existentes, en busca de alguna coincidencia que pueda dar una respuesta a estas familias.