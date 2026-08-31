Siete familias aportaron nuevas muestras genéticas en busca de sus desaparecidos, en Monclova

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    Siete familias aportaron nuevas muestras genéticas en busca de sus desaparecidos, en Monclova
    Este domingo se llevó a cabo una jornada de toma de muestras genéticas en la plaza principal de Monclova. LIDIET MEXICANO

Aumentan posibilidades para encontrar a familiares ausentes

MONCLOVA, COAH.- Un total de 12 familias se acercaron a la jornada de toma de muestras genéticas realizada en Monclova, de las cuales 7 aportaron por primera vez su sangre para integrar su perfil a la base de datos del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH).

La brigada realizada en la plaza principal de esta ciudad el pasado domingo estuvo a cargo de Héctor Reyes y Vladimir García, quienes atendieron a las familias que acudieron con la esperanza de que su muestra pueda contribuir a localizar e identificar a uno de sus seres queridos.

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De las 12 familias participantes 5 ya se encontraban en la base de datos, debido a que anteriormente habían proporcionado su muestra genética. En estos casos, se les hará llegar su perfil para que ya cuenten con él y no tengan que repetir el procedimiento en próximas brigadas.

Las otras siete familias fueron nuevos registros, lo que representa siete posibilidades más de encontrar a una persona desaparecida mediante las confrontas genéticas que realiza el CRIH.

Aunque pudiera parecer una cifra pequeña, para quienes llevan años buscando a un ser querido cada muestra representa una esperanza.

“Puede que parezca muy poco, pero para nosotros es mucho, de verdad que es un logro, porque son siete posibilidades más de encontrar a un familiar desaparecido”, expresaron.

Durante la jornada se atendieron casos de diferentes años. Algunos familiares buscan a personas desaparecidas hace dos o tres años, mientras que también se presentó el caso de un adulto mayor que se extravió aparentemente a causa de demencia.

Esto demuestra que la desaparición no es un problema que corresponda únicamente a casos ocurridos durante los años de mayor violencia, sino que también existen familias que actualmente enfrentan la angustia de no saber dónde está uno de sus integrantes.

SIETE ESPERANZAS

Cada muestra representa una historia y, detrás de ella, una familia que continúa esperando respuestas.

Ahora las siete nuevas muestras deberán ser procesadas para obtener sus perfiles genéticos y posteriormente ser confrontadas con los registros existentes, en busca de alguna coincidencia que pueda dar una respuesta a estas familias.

$!Las muestras genéticas ayudarán en la búsqueda de personas desaparecidas.
Las muestras genéticas ayudarán en la búsqueda de personas desaparecidas. CORTESÍA

Para quienes participan en estas jornadas, siete muestras pueden parecer pocas, pero significan siete nuevas oportunidades de volver a encontrar a alguien que una familia sigue esperando en casa.

Como parte de la jornada también se contemplaron actividades de concientización y acompañamiento a las familias, entre ellas un pase de lista de personas desaparecidas, una marcha por las calles de la zona ventro y las dinámicas “Ficha de búsqueda” y “La silla vacía”.

Los participantes fueron convocados a vestir de blanco y llevar una veladora, como símbolo de esperanza y solidaridad con las familias que continúan buscando a sus seres queridos.

Con estas actividades, los colectivos buscan mantener viva la memoria de quienes permanecen ausentes y recordar que, detrás de cada ficha de búsqueda, existe una familia que continúa esperando respuestas.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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