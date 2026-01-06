Síndico solicita prórroga para subasta de AHMSA

El proceso de venta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) atraviesa una etapa clave de definición, luego de que el síndico del concurso mercantil solicitara de manera formal una prórroga para la publicación de la convocatoria de subasta y un ajuste general en los plazos del procedimiento de enajenación.

La petición fue presentada por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez y quedó certificada en un acuerdo emitido el 2 de enero de 2026 por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. En dicho documento se hace constar que apenas el 31 de diciembre de 2025 fue autorizada la propuesta de enajenación de los bienes de AHMSA, Minera del Norte (MINOSA) y su Unidad Productiva, así como el calendario inicial para cada una de las etapas del proceso.

De acuerdo con el expediente, el síndico ingresó un escrito identificado con el folio interno número 2, en el que, con fundamento en el artículo 1077 del Código de Comercio, solicitó la prórroga argumentando la complejidad técnica y jurídica del procedimiento. En el mismo planteamiento pidió que, en caso de concederse, los plazos subsecuentes —incluida la subasta— se recorran por el mismo número de días que se otorgue como extensión.

La solicitud contempla que el ajuste no rebase los 30 días y tiene como propósito garantizar que el proceso se lleve a cabo de forma ordenada y transparente, sin que ello implique la suspensión o cancelación de la venta de los activos, según se ha informado.

El juzgado, sin embargo, dejó asentado que la petición carece de elementos de precisión, al no detallar cuántos días exactos se requieren ni presentar un calendario alterno con fechas concretas. Por ello, emitió un requerimiento expreso para que el síndico subsane la omisión en un plazo de 24 horas, bajo el apercibimiento de imponer una multa de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y tener por no presentada la solicitud, lo que obligaría a respetar el calendario original aprobado a finales de 2025.

Como parte del mismo acuerdo, la autoridad judicial certificó que el escrito fue firmado electrónicamente por el síndico, que su certificado de firma electrónica se encuentra vigente y que el documento quedó debidamente integrado al expediente del concurso mercantil 19/2023.