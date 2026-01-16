SNTE respaldará a maestros que busquen cargos de elección popular

MONCLOVA, COAH.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) respaldará a los maestros que decidan participar en el próximo proceso electoral y busquen un cargo de elección popular, afirmó Alfonso Cepeda Salas, senador de la República y secretario general del sindicato.

El dirigente nacional del magisterio aclaró que el acompañamiento del SNTE no implica la imposición ni la promoción de candidaturas desde la estructura sindical, sino el apoyo a quienes, por decisión propia, ya participan en la vida política y pública del país.

“Siempre apoyaremos, siempre lo hemos hecho y esta no será la excepción”, sostuvo Cepeda Salas, al subrayar que la participación política del magisterio responde a una vocación social histórica.

Explicó que actualmente docentes de distintas regiones del país participan como candidatos a regidurías, sindicaturas, diputaciones locales y alcaldías, impulsados por su cercanía con las comunidades y su compromiso con las causas sociales.

El senador destacó que las y los maestros han sido solidarios con diversos sectores, como obreros y campesinos, al encabezar gestiones comunitarias relacionadas con la defensa de la tierra, la distribución equitativa de los recursos y el acompañamiento a movimientos sociales, como el de los trabajadores afectados por la crisis de Altos Hornos de México.

Cepeda Salas subrayó que el SNTE cuenta con presencia en todo el país y una base aproximada de 2.5 millones de integrantes, entre trabajadores activos, jubilados y pensionados, siendo estos últimos uno de los sectores más participativos y demandantes en la lucha por mejores condiciones.

En el marco de la relación con los gobiernos de la Cuarta Transformación, señaló que el sindicato convocó a sus agremiados a sumarse al movimiento de humanismo planteado en la declaración de principios de Morena, lo que derivó en una respuesta significativa.

Indicó que, de manera voluntaria y sin ningún tipo de presión, alrededor de 1 millón 250 mil docentes se han afiliado, lo que representa cerca del 50 por ciento del magisterio nacional, reiterando que el SNTE es un sindicato plural, con integrantes de distintas corrientes políticas.