Son seis postores los que buscan adquirir AHMSA y MINOSA

MONCLOVA, COAH.- Seis postores calificados se mantienen en la carrera por adquirir Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), de cara a la subasta programada para el próximo 25 de septiembre. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles confirmó que la subasta de ambas compañías se mantiene programada para esa fecha, luego de que el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez informó sobre los avances para concretar el proceso de venta.

De acuerdo con los acuerdos judiciales emitidos el 11 de septiembre, los seis postores ya fueron calificados para participar, mientras que los acreedores garantizados y fiduciarios de los fideicomisos de garantía presentaron las cartas de conformidad necesarias para permitir la venta de AHMSA y MINOSA como una unidad productiva. La jueza Ruth Haggi Huerta García también autorizó una prórroga de tres días hábiles solicitada por el síndico para exhibir la garantía de seriedad requerida para continuar con el procedimiento. La existencia de seis postores representa un cambio respecto al primer intento de subasta, realizado en febrero, cuando el procedimiento quedó desierto. La atención se concentra ahora en la audiencia del 25 de septiembre, en la que se definirá si alguno de los interesados presenta una oferta que permita avanzar hacia la venta de las empresas.

Para los trabajadores, el resultado de la subasta resulta relevante debido a los adeudos laborales pendientes y a la expectativa de que la llegada de un nuevo propietario pueda derivar en la reactivación de las plantas y la recuperación de empleos en la Región Centro. AHMSA mantiene suspendidas sus operaciones desde marzo de 2023, mientras que el proceso de quiebra continúa bajo los expedientes 19/2023 y 77/2022, correspondientes a AHMSA y MINOSA, respectivamente.

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