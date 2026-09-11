Extrabajadores de AHMSA alertan por ingreso de camioneta de Simas a la planta en Monclova

Juan Ervey Valenzuela de la Torre denunció que este viernes, alrededor de la 01:40 horas, trabajadores detectaron una camioneta de Simas ingresando por la Puerta 4 de AHMSA, una planta que permanece sin operar desde hace aproximadamente tres años.

MONCLOVA, COAH.- La presencia de una camioneta del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) dentro de Altos Hornos de México (AHMSA) de Monclova , encendió nuevamente las alarmas entre los extrabajadores, quienes mantienen vigilancia sobre los accesos de la empresa ante el temor de que continúe la extracción de equipo y materiales de la acerera.

El movimiento generó inquietud debido a que actualmente los elementos de seguridad de AHMSA son quienes ingresan de manera regular a las instalaciones para realizar labores de vigilancia y resguardo de las diferentes áreas.

Los extrabajadores acudieron entonces con los responsables de seguridad para exigir una explicación sobre la presencia de la unidad, pero, de acuerdo con Valenzuela de la Torre, inicialmente se les negó que vehículos ajenos a la empresa estuvieran ingresando.

“Les dijimos que era una mentira y todavía se nos pusieron un poquito fuera de contexto. Les dije: no vengo a hablar por hablar, aquí están las pruebas de lo que está haciendo esta camioneta dentro de la empresa”, relató.

Ante la insistencia de los trabajadores, buscaron directamente a Francisco Correa, jefe de Seguridad de AHMSA, quien finalmente les explicó que existiría un convenio, realizado a través del Gobierno del Estado, para permitir el acceso de personal de Simas a la planta con la finalidad de efectuar trabajos relacionados con líneas de agua que presuntamente se encuentran obstruidas dentro de las instalaciones.

La explicación, sin embargo, no terminó de convencer a los extrabajadores, principalmente por el antecedente registrado recientemente en el Rancho Ecológico Fresnillo, también relacionado con AHMSA.

En ese lugar, los trabajadores denunciaron movimientos que consideraron sospechosos y señalaron la presunta extracción de equipo y materiales de la empresa, situación que elevó la preocupación entre quienes actualmente se mantienen pendientes de los bienes que permanecen dentro de las propiedades de la acerera.

Ahora, la detección de una camioneta de Simas dentro de la planta provocó que los trabajadores volvieran a ponerse en alerta.

“Ya pasó lo de Fresnillo, ahora se está acá, en la planta de Altos Hornos de México. No entiendo a qué se debe esto”, cuestionó Valenzuela de la Torre.

El trabajador aclaró que hasta el momento no pueden afirmar que la camioneta haya ingresado para retirar equipo de AHMSA, pero consideró preocupante que una unidad externa esté entrando a una empresa paralizada y bajo vigilancia, por lo que exigió que se transparente qué trabajos se están realizando y qué es lo que, en su caso, se pretende retirar.

“¿Crees que vayan a sacar equipo? No lo sabemos. Pero sí nos alarmó porque nosotros no queremos que traigan nada de adentro de la empresa”, señaló.

Los extrabajadores mantienen bloqueados los accesos como medida de vigilancia y presión para evitar que puedan registrarse saqueos en las instalaciones y permanecen atentos a los movimientos de vehículos que ingresan o salen de la empresa.

Valenzuela de la Torre sostuvo que cuentan con personas pendientes de los distintos accesos y que no realizan acusaciones sin contar con evidencias.

“Si creen que no estamos vigilando los accesos de las puertas, nosotros no vamos a hablar si no tenemos las evidencias en nuestras manos. Tenemos ojos en todos lados y estamos al tanto de todo lo que entra y sale de Altos Hornos”, afirmó.

Incluso advirtió que los trabajadores estarán atentos a la salida de la camioneta de Simas y que, si vuelve a ingresar, exigirán nuevamente una explicación sobre los trabajos que realiza dentro de AHMSA.

La preocupación de los extrabajadores se mantiene debido a que la acerera lleva tres años paralizada y dentro de sus instalaciones permanece equipo y patrimonio que consideran debe ser resguardado mientras se define el futuro de la empresa.