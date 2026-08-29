Blindarán Feria de Torreón con más de 200 elementos municipales

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    Blindarán Feria de Torreón con más de 200 elementos municipales
    La Feria de Torreón 2026 empieza el viernes 4 de septiembre y termina el domingo 4 de octubre. SANDRA GÓMEZX

Participarán elementos de los tres órdenes de gobierno para garantizar la tranquilidad de los asistentes

TORREÓN, COAH.- Con un despliegue inicial de 280 elementos municipales, además del respaldo de corporaciones estatales y federales, se implementará el operativo de seguridad y vialidad para la edición número 80 de la Feria de Torreón.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que la Dirección de Seguridad Pública Municipal destinará inicialmente a 200 agentes para realizar labores preventivas y mantener el orden tanto en el interior como en los alrededores del recinto ferial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/alfredo-olivas-encabezara-festejos-por-el-grito-de-independencia-en-torreon-ID23138770

El dispositivo contará con la participación coordinada de instituciones de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de brindar condiciones de seguridad a las familias y responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad durante el desarrollo de las actividades.

De manera paralela, alrededor de 80 elementos de la Dirección de Tránsito, Vialidad y Peritos estarán encargados de aplicar un operativo especial de movilidad y seguridad vial en las principales calles y accesos a la feria.

Los agentes coordinarán el flujo de vehículos para reducir congestionamientos, facilitar el ingreso y la salida de los asistentes y prevenir accidentes en una zona que registra una elevada afluencia durante los días de mayor actividad.

Riquelme Solís aseguró que el Gobierno Municipal garantizará las condiciones necesarias para conservar el ambiente de tranquilidad que ha caracterizado tradicionalmente a esta celebración.

“Se garantiza el orden para que sea un espacio familiar, como siempre ha sido la Feria de Torreón”, expresó el Alcalde.

La Feria de Torreón 2026 empieza el viernes 4 de septiembre y termina el domingo 4 de octubre de 2026.

Las autoridades exhortaron a los visitantes a respetar las indicaciones del personal de seguridad y vialidad, así como a tomar previsiones en sus traslados para contribuir al adecuado desarrollo del operativo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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