Investigan presunto abuso sexual en secundaria de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un ambiente de preocupación prevalece en la Secundaria Juan Gil González No. 1 de Monclova, luego de que trascendiera la supuesta agresión sexual de un maestro de educación física contra una alumna de primer grado del turno vespertino.

El presunto implicado, identificado como Edgar “N”, no ha regresado a laborar desde que la denuncia salió a la luz hace varias semanas.

Durante la reciente entrega de calificaciones, los padres exigieron información precisa sobre el caso, pero afirmaron no haber recibido respuestas claras de parte de las autoridades escolares.

La ausencia del maestro ha provocado que los estudiantes permanezcan sin clases de educación física, lo que incrementa la inquietud entre las familias.

Hasta ahora no existe un comunicado oficial que confirme o descarte los señalamientos, situación que ha derivado en reclamos para que se brinde comunicación oportuna y se fortalezcan medidas preventivas que garanticen espacios seguros dentro de los planteles educativos.

Consultado al respecto, Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos de la Región Centro, aseguró desconocer la existencia formal de la denuncia y señaló que corresponde a la Fiscalía General del Estado o a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia atender este tipo de casos. “Supe un rumor o un chisme, pero hasta ahí se quedó”, afirmó.

El funcionario reconoció, sin embargo, que en lo que va de 2025 se han investigado alrededor de 20 maestros por denuncias de alumnos y padres de familia en la Región Centro, de los cuales cinco corresponden a presuntos casos de abuso sexual.

Estas cifras mantienen en alerta a la comunidad educativa, que demanda transparencia, acompañamiento y acciones inmediatas que protejan a niñas, niños y adolescentes.