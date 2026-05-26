‘Vamos a vencer a Morena en su propio terreno’: Felipe González

TORREÓN, COAH.- Felipe González Miranda, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad a la diputación del Distrito 10, aseguró que Morena llega debilitado a la recta final de la contienda debido a fracturas internas y conflictos de intereses.

El abanderado coahuilense contrastó que, mientras sus opositores priorizan agendas particulares, su proyecto político ha consolidado una campaña de cercanía, escuchando de primera mano las demandas ciudadanas.

“Se encuentran enfrascados en sus disputas y eso los desvía de la tarea principal, que es dar respuesta a las familias”, expresó.

González Miranda afirmó que ha reforzado su presencia en el Distrito 10, una región integrada principalmente por sectores populares que Morena considera asegurada. Sin embargo, sostuvo que su trayectoria de trabajo territorial le permitirá ganar la confianza del electorado.