‘Vamos a vencer a Morena en su propio terreno’: Felipe González
El candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad al Distrito 10 aseguró que su campaña mantiene cercanía con la ciudadanía y enfoque en seguridad y servicios públicos
TORREÓN, COAH.- Felipe González Miranda, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad a la diputación del Distrito 10, aseguró que Morena llega debilitado a la recta final de la contienda debido a fracturas internas y conflictos de intereses.
El abanderado coahuilense contrastó que, mientras sus opositores priorizan agendas particulares, su proyecto político ha consolidado una campaña de cercanía, escuchando de primera mano las demandas ciudadanas.
“Se encuentran enfrascados en sus disputas y eso los desvía de la tarea principal, que es dar respuesta a las familias”, expresó.
González Miranda afirmó que ha reforzado su presencia en el Distrito 10, una región integrada principalmente por sectores populares que Morena considera asegurada. Sin embargo, sostuvo que su trayectoria de trabajo territorial le permitirá ganar la confianza del electorado.
Indicó que la preservación de la seguridad representa la principal exigencia ciudadana, además de atender problemáticas relacionadas con el suministro de agua, fallas en el drenaje y deficiencias en espacios públicos.
El político subrayó que es indispensable mantener el modelo de seguridad de Coahuila para evitar escenarios de violencia y criminalidad como los que, dijo, se registran en otras entidades del país.
En materia de servicios públicos, condenó los actos vandálicos cometidos contra las bombas del sistema de agua en Torreón, al señalar que la cercanía del proceso electoral vuelve sospechosos estos ataques.
“Dejar sin agua a los hogares para sacar provecho político es un acto intolerable. Es sumamente lamentable que se recurra a esas prácticas”, declaró.
Finalmente, el candidato invitó a la ciudadanía a participar en su cierre de campaña programado para este viernes en la Línea Verde, evento que incluirá actividades musicales y de convivencia familiar.
González Miranda reiteró que mantendrá una agenda cercana y propositiva, confiando en que el trabajo territorial marcará la diferencia en la elección del próximo 7 de junio.