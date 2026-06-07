Tony Flores se ve nuevamente envuelto en un altercado durante jornada electoral en Múzquiz, Coahuila (video)

Los hechos ocurrieron en una casilla donde presuntamente se registraban inconformidades entre simpatizantes y representantes partidistas. De acuerdo con videos que comenzaron a circular en redes sociales, al sitio arribó el legislador acompañado de su equipo, momento en el que se registró un intercambio de palabras entre los presentes y elementos de corporaciones de seguridad.

MÚZQUIZ, COAH.- El diputado local y candidato a diputado por el Distrito 6 por el Partido del Trabajo (PT), Tony Flores, se vio nuevamente involucrado en una confrontación durante la jornada electoral de este domingo 7 de junio en el municipio de Múzquiz, específicamente en Palaú.

Las imágenes del altercado fueron difundidas ampliamente a través de distintas plataformas digitales durante el desarrollo de la elección.

La discusión fue subiendo de tono hasta derivar en empujones y forcejeos entre algunos de los involucrados, generando momentos de tensión en las inmediaciones de la casilla.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Posteriormente, el coordinador del Partido del Trabajo, Javier Castillo, informó que el incidente se originó luego de que militantes de Morena y del PT denunciaran presuntos actos de hostigamiento por parte de elementos de la Policía del Estado.

Señaló que, tras acudir Tony Flores para conocer la situación, también llegaron elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado, produciéndose la confrontación que quedó registrada en video.

Castillo confirmó además la detención de una persona identificada como integrante de las filas del Partido del Trabajo y Morena, por lo que anunció que se interpondrán las denuncias correspondientes a través de las vías legales para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, aseguró que Tony Flores se encuentra en buen estado de salud y permanecía en su domicilio después del incidente.

Este hecho se suma a otras polémicas protagonizadas por el candidato durante el actual proceso electoral. Semanas atrás, durante una actividad de campaña, fue captado en video cuando una comerciante le arrojó una limonada encima en plena vía pública en San Buenaventura.

Según las versiones difundidas entonces, la mujer reaccionó luego de que el aspirante intentara acercarse para saludarla de manera efusiva y presuntamente darle un beso en la mejilla, situación que no fue del agrado de la vendedora, quien respondió lanzándole la bebida frente a simpatizantes y ciudadanos presentes.

Finalmente, Javier Castillo reconoció que existe un ambiente de tensión política debido a la competitividad de la contienda, aunque destacó que en municipios como Buenaventura, Nadadores, Ocampo y Sierra Mojada la jornada electoral se desarrolla de manera tranquila, libre y en paz.