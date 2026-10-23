Trabajadores del IMSS en Monclova se sumarán a megamarcha; rechazan aumento del 8%

MONCLOVA, COAH.- Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Clínica 7 en Monclova alistan su participación en la megamarcha nacional convocada para el próximo viernes 30 de octubre, en rechazo al aumento salarial del 8 por ciento acordado entre la dirigencia sindical y el gobierno federal. Los inconformes, agrupados en la base disidente, argumentan que el incremento real en el bolsillo es menor debido a los impuestos y las Afores. Por ello, mantienen su exigencia de un aumento directo del 10 por ciento al tabulador, además de mejores condiciones laborales, mayor abasto de insumos médicos, medicamentos y jubilaciones dignas.

La concentración local está programada a las 16:00 horas bajo el puente de la Clínica 7, sobre el bulevar Pape. A la protesta se sumarán las clínicas periféricas 8, 84, 85, 86 y 95, así como personal de los municipios de Frontera y Castaños. Un grupo de trabajadores viajará en autobús a la Ciudad de México para unirse a la movilización principal. CUARTA PROTESTA EN LA CIUDAD Esta será la cuarta acción de protesta en la ciudad tras las manifestaciones de los pasados 9, 13 y 14 de octubre, donde los trabajadores bloquearon cruceros y accesos viales, como el cruce de Pape y Madero. Durante las asambleas, el personal ha coreado consignas como “¡Fuera Olivares!” y “¡La base no se vende!”.

Asimismo, los manifestantes han denunciado presuntas amenazas de huelga automática por parte de la dirigencia sindical si la base votaba en contra del acuerdo del 8 por ciento. Ante este panorama, advirtieron que no descartan escalar a un paro nacional de actividades si las autoridades federales y la representación sindical no reabren la negociación, tal como lo prometió la Federación.

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