Transportistas de Coahuila demandan mayor seguridad carretera

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    Transportistas de Coahuila demandan mayor seguridad carretera
    Canacar alertó que la inseguridad en carreteras sigue afectando a empresas transportistas de Coahuila, con tres robos registrados este año. LIDIET MEXICANO

Empresas transportistas de la Región Centro de Coahuila han sufrido tres robos de carga durante 2026. Canacar pidió reforzar la vigilancia en carreteras federales ante el incremento de la inseguridad

MONCLOVA, COAH.- La inseguridad en las carreteras del país continúa afectando al sector del autotransporte de carga. Empresas de la Región Centro de Coahuila han sido víctimas de tres robos en lo que va del año, informó el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Gerardo Bortoni.

El dirigente explicó que, aunque los operadores lograron salir ilesos en los tres hechos, los delincuentes se apoderaron de la mercancía que transportaban, generando pérdidas económicas para las empresas.

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Bortoni señaló que Zacatecas permanece entre las entidades donde Canacar recomienda extremar precauciones debido a los antecedentes de inseguridad que registra desde hace varios años. No obstante, afirmó que existen otros puntos del país donde el riesgo es todavía mayor.

Entre ellos mencionó la zona de Cumbres de Maltrata, en Veracruz, considerada uno de los tramos más peligrosos para el transporte de carga. Recordó que recientemente fueron robados varios camiones en ese lugar y que los delincuentes incluso impidieron el ingreso de las autoridades al bloquear el paso con mujeres y niños.

El presidente de Canacar advirtió que la creciente inseguridad también comienza a impactar en la operación de las empresas, ya que cada vez más operadores muestran temor de recorrer rutas consideradas de alto riesgo.

Ante este panorama, pidió a las autoridades federales reforzar la vigilancia en las carreteras y enfocar los esfuerzos en combatir los asaltos al autotransporte.

“Lo que necesitamos es mayor presencia de las corporaciones de seguridad en las carreteras. Muchas veces las revisiones se concentran en aspectos administrativos, cuando la prioridad debe ser prevenir los robos y proteger a los operadores”, expresó.

Finalmente, reiteró que el combate a la delincuencia en las vías federales es indispensable para brindar certeza al transporte de carga y evitar que continúen las pérdidas para el sector.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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