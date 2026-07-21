Transportistas de Coahuila demandan mayor seguridad carretera

El dirigente explicó que, aunque los operadores lograron salir ilesos en los tres hechos, los delincuentes se apoderaron de la mercancía que transportaban, generando pérdidas económicas para las empresas.

MONCLOVA, COAH.- La inseguridad en las carreteras del país continúa afectando al sector del autotransporte de carga. Empresas de la Región Centro de Coahuila han sido víctimas de tres robos en lo que va del año, informó el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Gerardo Bortoni.

Bortoni señaló que Zacatecas permanece entre las entidades donde Canacar recomienda extremar precauciones debido a los antecedentes de inseguridad que registra desde hace varios años. No obstante, afirmó que existen otros puntos del país donde el riesgo es todavía mayor.

Entre ellos mencionó la zona de Cumbres de Maltrata, en Veracruz, considerada uno de los tramos más peligrosos para el transporte de carga. Recordó que recientemente fueron robados varios camiones en ese lugar y que los delincuentes incluso impidieron el ingreso de las autoridades al bloquear el paso con mujeres y niños.

El presidente de Canacar advirtió que la creciente inseguridad también comienza a impactar en la operación de las empresas, ya que cada vez más operadores muestran temor de recorrer rutas consideradas de alto riesgo.

Ante este panorama, pidió a las autoridades federales reforzar la vigilancia en las carreteras y enfocar los esfuerzos en combatir los asaltos al autotransporte.

“Lo que necesitamos es mayor presencia de las corporaciones de seguridad en las carreteras. Muchas veces las revisiones se concentran en aspectos administrativos, cuando la prioridad debe ser prevenir los robos y proteger a los operadores”, expresó.

Finalmente, reiteró que el combate a la delincuencia en las vías federales es indispensable para brindar certeza al transporte de carga y evitar que continúen las pérdidas para el sector.