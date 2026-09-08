Validan lista definitiva de trabajadores de AHMSA y Minosa previo a la subasta de acerera de Monclova

MONCLOVA, COAH.- A unos días de que se lleve a cabo la subasta decisiva programada para el próximo 25 de septiembre, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó de manera definitiva las listas finales de trabajadores y estableció una bolsa total de 19 mil 248 millones 594 mil 837 pesos a repartir entre las familias afectadas por la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa), considerando la suma global de pasivos laborales preferentes y no preferentes. El acuerdo, emitido este martes por la jueza Ruth Haggi Huerta García dentro de los expedientes de concurso mercantil 19/2023 y 77/2022, representa la resolución judicial formal que fija el destino económico del personal.

La determinación fue difundida formalmente por las sindicaturas de ambas compañías para transparentar los criterios de reparto del dinero que resulte del remate de la siderúrgica o de los fondos que actualmente custodia la autoridad. Dentro de este fallo histórico, el padrón oficial validado por las autoridades federales reconoce un contingente total de 13 mil 907 operarios y empleados en ambas firmas. La cifra más numerosa corresponde a AHMSA, donde se avaló una plantilla de 9 mil 857 trabajadores con un saldo preferente de cobro prioritario por 3 mil 057 millones 884 mil 978 pesos, al que se suma un adeudo calificado como no preferente por 13 mil 247 millones 298 mil 917 pesos. En el caso de la filial minera Minosa, las listas aprobadas contemplan a 4 mil 050 trabajadores, para quienes se avaló un pasivo prioritario de 618 millones 048 mil 776 pesos y un monto no preferente reconocido en 2 mil 325 millones 362 mil 166 pesos. Respecto al esquema y la forma en que se estructurará este pago, la autoridad judicial determinó que los montos clasificados como preferentes se integrarán exclusivamente por las prestaciones básicas indispensables.

A los trabajadores se les pagará con prioridad el equivalente a 90 días de indemnización constitucional, su prima de antigüedad, los salarios devengados correspondientes únicamente al último año anterior a la sentencia del concurso mercantil (tomando en cuenta solo los días que sí fueron efectivamente trabajados), así como el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional pendientes. Para definir estos conceptos de pago prioritario, la jueza se fundamentó en la Ley de Concursos Mercantiles, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales vigentes sobre insolvencia patronal. La resolución aclaró que acotar el pago preferente a este paquete de prestaciones busca evitar desigualdades entre el universo de acreedores laborales y mantener la viabilidad de vender las empresas como una unidad productiva en marcha que recupere la fuente de empleo en la Región Centro y Carbonífera de Coahuila. En el documento, se informó que durante la etapa previa a esta resolución final, se analizaron y desahogaron 39 impugnaciones individuales presentadas por extrabajadores de AHMSA y 22 correspondientes a Minosa. De igual manera, el tribunal respondió formalmente a los reclamos e inconformidades presentadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, el Sindicato Nacional Democrático, el Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA y la Defensoría Pública Federal, además de acreedores corporativos como Pemex, Caterpillar Crédito, Progress Rail Leasing y Cargill Financial Services. Finalmente, la resolución judicial remarca de forma clara que la dispersión efectiva y la entrega física del dinero no ocurrirán de forma automática, sino que se mantendrán sujetas al éxito del proceso de subasta. Cabe señalar que los desembolsos a las familias de la región se realizarán en la medida en que ingresen los recursos derivados de la venta global de las instalaciones en la cita del próximo 25 de septiembre o bien con los fondos disponibles que la Sindicatura haya captado previamente por la enajenación puntual de bienes autorizados.

La determinación fue difundida formalmente por las sindicaturas de ambas compañías para transparentar los criterios de reparto del dinero que resulte del remate de la siderúrgica o de los fondos que actualmente custodia la autoridad. Dentro de este fallo histórico, el padrón oficial validado por las autoridades federales reconoce un contingente total de 13 mil 907 operarios y empleados en ambas firmas. La cifra más numerosa corresponde a AHMSA, donde se avaló una plantilla de 9 mil 857 trabajadores con un saldo preferente de cobro prioritario por 3 mil 057 millones 884 mil 978 pesos, al que se suma un adeudo calificado como no preferente por 13 mil 247 millones 298 mil 917 pesos. En el caso de la filial minera Minosa, las listas aprobadas contemplan a 4 mil 050 trabajadores, para quienes se avaló un pasivo prioritario de 618 millones 048 mil 776 pesos y un monto no preferente reconocido en 2 mil 325 millones 362 mil 166 pesos.

Respecto al esquema y la forma en que se estructurará este pago, la autoridad judicial determinó que los montos clasificados como preferentes se integrarán exclusivamente por las prestaciones básicas indispensables. A los trabajadores se les pagará con prioridad el equivalente a 90 días de indemnización constitucional, su prima de antigüedad, los salarios devengados correspondientes únicamente al último año anterior a la sentencia del concurso mercantil (tomando en cuenta solo los días que sí fueron efectivamente trabajados), así como el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional pendientes. Para definir estos conceptos de pago prioritario, la jueza se fundamentó en la Ley de Concursos Mercantiles, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales vigentes sobre insolvencia patronal. La resolución aclaró que acotar el pago preferente a este paquete de prestaciones busca evitar desigualdades entre el universo de acreedores laborales y mantener la viabilidad de vender las empresas como una unidad productiva en marcha que recupere la fuente de empleo en la Región Centro y Carbonífera de Coahuila. En el documento, se informó que durante la etapa previa a esta resolución final, se analizaron y desahogaron 39 impugnaciones individuales presentadas por extrabajadores de AHMSA y 22 correspondientes a Minosa. De igual manera, el tribunal respondió formalmente a los reclamos e inconformidades presentadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, el Sindicato Nacional Democrático, el Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA y la Defensoría Pública Federal, además de acreedores corporativos como Pemex, Caterpillar Crédito, Progress Rail Leasing y Cargill Financial Services. Finalmente, la resolución judicial remarca de forma clara que la dispersión efectiva y la entrega física del dinero no ocurrirán de forma automática, sino que se mantendrán sujetas al éxito del proceso de subasta. Cabe señalar que los desembolsos a las familias de la región se realizarán en la medida en que ingresen los recursos derivados de la venta global de las instalaciones en la cita del próximo 25 de septiembre o bien con los fondos disponibles que la Sindicatura haya captado previamente por la enajenación puntual de bienes autorizados.

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