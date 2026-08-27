Trasladan a Fundadora de Frichem a prisión de San Pedro, Coahuila; seguirá su proceso en la cárcel

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Monclova
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    Trasladan a Fundadora de Frichem a prisión de San Pedro, Coahuila; seguirá su proceso en la cárcel
    Lizbeth ‘N’, presidenta de la Fundación Frichem, fue trasladada al Centro Penitenciario Femenil de San Pedro de las Colonias. ARCHIVO

Tras fracasar acuerdo reparatorio, la imputada enfrentará tras las rejas la investigación complementaria durante dos meses

MONCLOVA, COAH.- Lizbeth “N”, fundadora de la Fundación Frichem, fue trasladada este jueves de Monclova al Centro Penitenciario Femenil de San Pedro de las Colonias, Coahuila, luego de que no se concretara un acuerdo reparatorio dentro del plazo establecido por el juez que lleva el proceso por presuntos actos de crueldad animal.

La determinación ocurrió después de que la defensa solicitara una ampliación de 10 días para intentar alcanzar un acuerdo, petición que no fue concedida.

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El plazo establecido previamente fue de cinco días, por lo que, al no concretarse una salida alterna, se procedió con la medida cautelar correspondiente.

Lizbeth “N” había sido vinculada a proceso el pasado 21 de agosto por los delitos de crueldad animal y violencia contra seres sintientes. El juez determinó un periodo de dos meses para la investigación complementaria.

El caso se originó por el hallazgo de 53 perros que se encontraban bajo resguardo de la Fundación Frichem, en Castaños. De acuerdo con la investigación, varios de los animales presentaban condiciones de desnutrición, deshidratación, enfermedades y presencia de garrapatas. Dos perros murieron después de ser localizados.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades y establecer las circunstancias en que fueron mantenidos los animales. También se ha señalado a otras personas relacionadas con el funcionamiento del lugar.

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La vinculación a proceso y la prisión preventiva no representan una sentencia condenatoria. Lizbeth “N” conserva su derecho a la defensa mientras continúa el procedimiento judicial y se desarrolla la investigación complementaria.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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