CNTE presiona por asignación de plazas entre sindicato y Gobierno

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    CNTE presiona por asignación de plazas entre sindicato y Gobierno
    Los líderes de la disidencia magisterial demandaron que el sistema retorne a la bilateralidad. Cuartoscuro

Rechazan la consulta para el diseño de un nuevo método de asignación de plazas con el que se suplirá a la USICAMM

CDMX.- Las secciones capitalinas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazaron la consulta del Gobierno federal para el diseño de un nuevo método de asignación de plazas con el que se suplirá a la USICAMM.

En conferencia de prensa virtual, los líderes de la disidencia magisterial demandaron que el sistema retorne a la bilateralidad, donde 50 por ciento de los nombramientos sean propuestos por los sindicatos y el restante por el Gobierno.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/terry-cole-jefe-de-la-dea-revela-visita-secreta-a-mexico-y-reunion-con-harfuch-FA23106939

Al criticar la primera pregunta del sondeo, Pedro Hernández, líder de la Sección 9 de la Coordinadora, aseguró que apuestan por mecanismos donde se reconozca la antigüedad.

“La Ley Federal del Trabajo señala que las vacantes, en este caso, en educación, corresponderían 50 por ciento a ser propuestas por la autoridad y el 50 por ciento ser propuestos por el sindicato”, argumentó.

PROPONEN OTROS MECANISMOS PARA ACCESO Y PROMOCIÓN DOCENTE

“Hemos denunciado la venta de plazas por parte de los charros del SNTE en complicidad con autoridades de la SEP, por supuesto que planteamos que debemos buscar otros mecanismos para el acceso, promoción y reconocimiento de los docentes: uno sí es la antigüedad -es decir- reconocer que hay una permanencia de los trabajadores de la educación, en el servicio educativo, que hay una profesionalización, eso también tiene que ser reconocido”.

No obstante, precisó que el panorama actual del magisterio tiene “atravesados” a los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que serían a los que la autoridad educativa reconocería para la asignación de la mitad de plazas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/avala-la-corte-reforma-contra-independientes-en-michoacan-HA23104715

“Nosotros reivindicamos como Coordinadora que debe de haber el reconocimiento explícito a la representación sindical democrática, porque pareciera que ahora se reduce a si tienes toma de nota o no, aunque no seas legítimo, sino solamente por producto de una imposición”, reprochó.

PIDEN RECONOCER ESTUDIOS DE EGRESADOS NORMALISTAS

Por su parte, Sabino Martínez, representante de la Asamblea de Coordinación de la Sección 10 de la CNTE, pidió que ese nuevo mecanismo reconozca los estudios de los egresados normalistas para la asignación automática de plazas.

“Planteamos el respeto al normalismo, como se venían haciendo antes, que ellos son profesionales de la educación que no tienen por qué hacerles examen y mecanismos que establezcan equidad en el acceso a las plazas”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tras-cateos-en-21-inmuebles-caen-diez-sindicalistas-en-oaxaca-son-acusados-por-despojo-narcomenudeo-y-extorsion-JA23103831

Asimismo, señaló que el problema central es la austeridad presupuestal que evita que se incremente el número de bases para docentes.

SECCIONES CAPITALINAS A FAVOR DEL USO DE DISPOSITIVOS DIGITALES

Por otro lado, Hernández apuntó que las secciones capitalinas de la CNTE están a favor del uso de dispositivos digitales en las escuelas mientras sean con fines educativos y pedagógicas, puesto que aclaró que la responsabilidad de la exposición de los menores a las pantallas no recae únicamente en las escuelas, sino en la familia, autoridades, estudiantes y sociedad.

“No podemos resolver de manera aislada un fenómeno que trasciende las paredes de la escuela. Es decir, que una formación digital crítica, informada, requiere de escuela, la familia, las autoridades, los estudiantes y la sociedad”, declaró.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-recupero-mas-de-5-mdd-por-el-caso-weinberg-y-garcia-luna-sheinbaum-AA23103355

Asimismo, señaló que requerirán infraestructura necesaria para su uso en las escuelas, como el acceso gratuito y universal a internet.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Docentes
Educación
Sindicatos

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum
Mario Delgado Carrillo

Organizaciones


CNTE
SEP
SNTE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Sinaloa: Máscara tras máscara

Sinaloa: Máscara tras máscara
true

La burla de Morena a Sinaloa

Vicente Fox volvió a generar polémica al criticar a Claudia Sheinbaum, defenderse de acusaciones de machismo y confirmar que participará en la próxima contienda electoral junto a la oposición.

‘Soy macho, no machista’... Fox llama ‘mala presidenta’ a Sheinbaum y prepara su regreso electoral (video)
Sheinbaum subrayó que las madres y padres de los normalistas deben conocer de primera mano los avances y las acciones que se están realizando.

Afirma Sheinbaum que antes de que se cumplan 12 años del caso Ayotzinapa presentará un informe sobre nuevas líneas de investigación
Sheinbaum reabrirá el registro del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico bimestral de 5 mil 800 pesos.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 5 mil 800 pesos bimestrales a hombres y mujeres; requisitos y cómo inscribirse
La temporada de frentes fríos 2026-2027 está por comenzar, pero el Servicio Meteorológico Nacional todavía no establece una fecha exacta para el ingreso del primero a México.

Primer frente frío de 2026: ¿cuándo llegará a México y qué estados sentirán sus efectos?
Debut. Vico Escorcia, Guillermo Alonso y Joshua Okamoto encabezaron la presentación especial de ‘El Desaire’ en Ciudad de México.

‘El Desaire’ conquista a la prensa en CDMX: la película saltillense llega al cine con una cruda realidad

La liga eliminará el Pro Bowl y los Pro Bowl Games a partir de la temporada 2026.

La NFL pone fin al Pro Bowl: desaparece el partido de estrellas después de 75 años