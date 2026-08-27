CNTE presiona por asignación de plazas entre sindicato y Gobierno

CDMX.- Las secciones capitalinas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazaron la consulta del Gobierno federal para el diseño de un nuevo método de asignación de plazas con el que se suplirá a la USICAMM. En conferencia de prensa virtual, los líderes de la disidencia magisterial demandaron que el sistema retorne a la bilateralidad, donde 50 por ciento de los nombramientos sean propuestos por los sindicatos y el restante por el Gobierno.

Al criticar la primera pregunta del sondeo, Pedro Hernández, líder de la Sección 9 de la Coordinadora, aseguró que apuestan por mecanismos donde se reconozca la antigüedad. “La Ley Federal del Trabajo señala que las vacantes, en este caso, en educación, corresponderían 50 por ciento a ser propuestas por la autoridad y el 50 por ciento ser propuestos por el sindicato”, argumentó. PROPONEN OTROS MECANISMOS PARA ACCESO Y PROMOCIÓN DOCENTE “Hemos denunciado la venta de plazas por parte de los charros del SNTE en complicidad con autoridades de la SEP, por supuesto que planteamos que debemos buscar otros mecanismos para el acceso, promoción y reconocimiento de los docentes: uno sí es la antigüedad -es decir- reconocer que hay una permanencia de los trabajadores de la educación, en el servicio educativo, que hay una profesionalización, eso también tiene que ser reconocido”. No obstante, precisó que el panorama actual del magisterio tiene “atravesados” a los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que serían a los que la autoridad educativa reconocería para la asignación de la mitad de plazas.

“Nosotros reivindicamos como Coordinadora que debe de haber el reconocimiento explícito a la representación sindical democrática, porque pareciera que ahora se reduce a si tienes toma de nota o no, aunque no seas legítimo, sino solamente por producto de una imposición”, reprochó. PIDEN RECONOCER ESTUDIOS DE EGRESADOS NORMALISTAS Por su parte, Sabino Martínez, representante de la Asamblea de Coordinación de la Sección 10 de la CNTE, pidió que ese nuevo mecanismo reconozca los estudios de los egresados normalistas para la asignación automática de plazas. “Planteamos el respeto al normalismo, como se venían haciendo antes, que ellos son profesionales de la educación que no tienen por qué hacerles examen y mecanismos que establezcan equidad en el acceso a las plazas”, expresó.

Asimismo, señaló que el problema central es la austeridad presupuestal que evita que se incremente el número de bases para docentes. SECCIONES CAPITALINAS A FAVOR DEL USO DE DISPOSITIVOS DIGITALES Por otro lado, Hernández apuntó que las secciones capitalinas de la CNTE están a favor del uso de dispositivos digitales en las escuelas mientras sean con fines educativos y pedagógicas, puesto que aclaró que la responsabilidad de la exposición de los menores a las pantallas no recae únicamente en las escuelas, sino en la familia, autoridades, estudiantes y sociedad. “No podemos resolver de manera aislada un fenómeno que trasciende las paredes de la escuela. Es decir, que una formación digital crítica, informada, requiere de escuela, la familia, las autoridades, los estudiantes y la sociedad”, declaró.

Asimismo, señaló que requerirán infraestructura necesaria para su uso en las escuelas, como el acceso gratuito y universal a internet.