Trece familias participan en Concurso de Nacimientos en Ciudad Frontera

FRONTERA, COAH.– Con el propósito de preservar las tradiciones que fortalecen la identidad cultural y los valores familiares, el Gobierno Municipal de Frontera anunció el Concurso de Nacimientos, una iniciativa que reconoce la creatividad y el arraigo de una de las costumbres más representativas de la temporada navideña.

La convocatoria, abierta desde el pasado 8 de diciembre y vigente hasta el día 15, ha registrado una respuesta positiva por parte de la ciudadanía. Hasta el momento, 13 familias de distintos sectores del municipio se han inscrito, compartiendo no solo sus nacimientos, sino también historias, recuerdos y tradiciones heredadas de generación en generación.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta Fiscal de Coahuila informe con baja tasa de homicidios y reducción en feminicidios y narcomenudeo

Entre las colonias participantes se encuentran Occidental, Bellavista, 10 de Mayo y Zona Centro, lo que refleja el interés de diversos sectores por mantener viva esta expresión cultural profundamente arraigada en la tradición mexicana.

Las visitas de evaluación por parte del jurado se realizarán los días miércoles 17 y jueves 18 de diciembre, cuando se revisarán aspectos como la representación del pesebre, la creatividad, el cuidado de los detalles, así como el valor tradicional y la historia familiar que rodea a cada nacimiento.

El director de Arte y Cultura, Jaime Delgado Quirino, informó que la premiación se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre en el domicilio que obtenga el primer lugar, evento al que asistirá la alcaldesa Sari Pérez Cantú.

Los tres primeros lugares serán reconocidos con cenas navideñas, como una forma de incentivar la participación y reconocer el esfuerzo de las familias participantes.

Con este concurso, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar las tradiciones, promover la participación ciudadana y fortalecer los lazos comunitarios, destacando a la cultura como un elemento clave para construir una Frontera más unida.