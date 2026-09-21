Tres escuelas siguen sin clases en Monclova; Sedu destina hasta 150 mil pesos para reparaciones
Tres planteles de Monclova y Frontera permanecen sin clases presenciales por daños en sus instalaciones eléctricas
MONCLOVA, COAH.- A tres semanas de haber iniciado el ciclo escolar 2026-2027, tres escuelas de la Región Centro-Desierto continúan sin clases presenciales debido a desperfectos en sus instalaciones eléctricas, informó Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos.
Explicó que los principales problemas se presentaron en el cableado eléctrico, luego de que los planteles permanecieron sin actividad y, al reactivar los sistemas, algunos componentes no soportaron la carga, además de las altas temperaturas.
“Llegas, subes pastillas, prendes break y con el calor y todo se tronaron algunos cableados”, explicó.
Señaló que desde el inicio del ciclo escolar se han realizado trabajos de limpieza y reparación en los planteles afectados, con apoyo de la Secretaría de Educación y de las administraciones municipales.
Actualmente son tres escuelas, entre Monclova y Frontera, las que permanecen con trabajos pendientes, principalmente por daños que requieren una intervención mayor en sus instalaciones eléctricas.
González indicó que se espera que durante esta semana puedan quedar solucionados los desperfectos para que los estudiantes puedan regresar a las aulas.
Para las reparaciones se destinan entre 100 mil y 150 mil pesos por plantel, dependiendo de la magnitud de los daños y de los trabajos que se requieran para dejar funcionando nuevamente las instalaciones.