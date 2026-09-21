Tres escuelas siguen sin clases en Monclova; Sedu destina hasta 150 mil pesos para reparaciones

MONCLOVA, COAH.- A tres semanas de haber iniciado el ciclo escolar 2026-2027, tres escuelas de la Región Centro-Desierto continúan sin clases presenciales debido a desperfectos en sus instalaciones eléctricas, informó Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos.

Explicó que los principales problemas se presentaron en el cableado eléctrico, luego de que los planteles permanecieron sin actividad y, al reactivar los sistemas, algunos componentes no soportaron la carga, además de las altas temperaturas.

“Llegas, subes pastillas, prendes break y con el calor y todo se tronaron algunos cableados”, explicó.