Últimos detalles para el arranque de operaciones de Yura Harness en Monclova: Carlos Villarreal

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    Últimos detalles para el arranque de operaciones de Yura Harness en Monclova: Carlos Villarreal
    El municipio y la Secretaría del Trabajo impulsarán programas de capacitación técnica para atender las futuras necesidades de personal de las empresas. LIDIET MEXICANO

El Ayuntamiento ha acompañado el proceso de contratación, mediante jornadas de reclutamiento realizadas en espacios como la Biblioteca Pape

La empresa Yura Harness podría iniciar operaciones en Monclova a finales de este mes o a principios del siguiente, confirmó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien destacó que la compañía se encuentra afinando los últimos detalles para el arranque de la planta y que ya mantiene una proyección de crecimiento que podría cerrar el año con mil 200 empleos.

El presidente municipal señaló que sostuvo una reunión con Ho Hyeon Jung, Director Administrativo, e Inho Kim, Presidente de Yura, quienes permanecerá en la ciudad durante los próximos meses para supervisar el proceso de arranque y verificar que todo se desarrolle conforme a lo planeado.

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“Vienen ya en los últimos detalles para el arranque. Estará aquí algunos meses previo al inicio de operaciones, durante el arranque y supervisando que todo vaya bien”, comentó Carlos Villarreal.

De acuerdo con el alcalde, la empresa ya supera los 300 empleados contratados y la próxima semana iniciará un nuevo proceso de reclutamiento. La meta es llegar a mil 200 trabajadores antes de que concluya el año, siempre que se mantengan las condiciones proyectadas por la compañía.

Villarreal explicó que el inicio de operaciones dependerá de la conclusión de la capacitación del personal contratado y de que se completen los ajustes finales en los procesos de producción.

Además del crecimiento de la plantilla laboral, la empresa mantiene una proyección de expansión para 2027, vinculada a la obtención de nuevos contratos y a las oportunidades de exportación que puedan fortalecerse con la apertura de la frontera.

El alcalde destacó que el municipio ha dado seguimiento al proceso de contratación desde las jornadas realizadas en la Biblioteca Pape, donde se integró una reserva de personas con perfiles adecuados para futuras vacantes.

En coordinación con la Secretaría del Trabajo de Coahuila, el Ayuntamiento sostendrá reuniones de planeación para impulsar programas de capacitación técnica dirigidos a las empresas que contratarán personal durante el segundo semestre del año y en 2027.

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“Va a llegar un momento en que se va a requerir capacitar a nueva gente. Por eso se estarán sumando instituciones como el ITC, preparatorias técnicas y universidades para fortalecer el perfil laboral de las familias monclovenses”, indicó el presidente municipal.

En una primera etapa, las contrataciones de Yura se han enfocado en áreas administrativas, supervisores, jefes de turno y encargados de línea. Posteriormente, se prevé la incorporación de personal operativo conforme avance el inicio de la producción.

Carlos Villarreal consideró que la llegada de Yura representa una oportunidad importante para la economía local y para la generación de empleos formales en la Región Centro de Coahuila.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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