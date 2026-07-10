Últimos detalles para el arranque de operaciones de Yura Harness en Monclova: Carlos Villarreal

El presidente municipal señaló que sostuvo una reunión con Ho Hyeon Jung, Director Administrativo, e Inho Kim, Presidente de Yura, quienes permanecerá en la ciudad durante los próximos meses para supervisar el proceso de arranque y verificar que todo se desarrolle conforme a lo planeado.

La empresa Yura Harness podría iniciar operaciones en Monclova a finales de este mes o a principios del siguiente, confirmó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien destacó que la compañía se encuentra afinando los últimos detalles para el arranque de la planta y que ya mantiene una proyección de crecimiento que podría cerrar el año con mil 200 empleos.

“Vienen ya en los últimos detalles para el arranque. Estará aquí algunos meses previo al inicio de operaciones, durante el arranque y supervisando que todo vaya bien”, comentó Carlos Villarreal.

De acuerdo con el alcalde, la empresa ya supera los 300 empleados contratados y la próxima semana iniciará un nuevo proceso de reclutamiento. La meta es llegar a mil 200 trabajadores antes de que concluya el año, siempre que se mantengan las condiciones proyectadas por la compañía.

Villarreal explicó que el inicio de operaciones dependerá de la conclusión de la capacitación del personal contratado y de que se completen los ajustes finales en los procesos de producción.

Además del crecimiento de la plantilla laboral, la empresa mantiene una proyección de expansión para 2027, vinculada a la obtención de nuevos contratos y a las oportunidades de exportación que puedan fortalecerse con la apertura de la frontera.

El alcalde destacó que el municipio ha dado seguimiento al proceso de contratación desde las jornadas realizadas en la Biblioteca Pape, donde se integró una reserva de personas con perfiles adecuados para futuras vacantes.

En coordinación con la Secretaría del Trabajo de Coahuila, el Ayuntamiento sostendrá reuniones de planeación para impulsar programas de capacitación técnica dirigidos a las empresas que contratarán personal durante el segundo semestre del año y en 2027.