‘Vamos por más’: Carlos Villarreal buscará la reelección como Alcalde de Monclova

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    ‘Vamos por más’: Carlos Villarreal buscará la reelección como Alcalde de Monclova
    Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, manifiesta sus deseos de seguir otros tres años al frente de la Alcaldía de Monclova. LIDIET MEXCICANO

Manifiesta sus intenciones por permanecer otros tres años en el cargo, aunque esperará los tiempos que marca la ley

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, confirmó que buscará la reelección en 2027 para permanecer tres años más al frente de la administración municipal.

Señaló que esta posibilidad ya forma parte de la ruta que contempla, aunque esperará los tiempos que marca la ley y la definición de su partido, el PRI, para avanzar formalmente en el proceso.

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“Por nuestra parte estamos listos para esa nueva oportunidad de que se siga desarrollando nuestra ciudad”, afirmó.

Villarreal Pérez dijo que 2027 será un año importante para Monclova y destacó que buscará seguir trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con la iniciativa privada, para concretar más proyectos y atraer nuevas oportunidades para la ciudad.

El Alcalde aseguró que, en caso de obtener la oportunidad de continuar en el cargo, seguirá escuchando a la ciudadanía y atendiendo las áreas de oportunidad que existen en el municipio.

“Vamos por más”, expresó al reiterar su intención de continuar al frente de Monclova durante un segundo periodo.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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