‘Vamos por más’: Carlos Villarreal buscará la reelección como Alcalde de Monclova

Señaló que esta posibilidad ya forma parte de la ruta que contempla, aunque esperará los tiempos que marca la ley y la definición de su partido, el PRI, para avanzar formalmente en el proceso.

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova , Carlos Villarreal Pérez, confirmó que buscará la reelección en 2027 para permanecer tres años más al frente de la administración municipal.

“Por nuestra parte estamos listos para esa nueva oportunidad de que se siga desarrollando nuestra ciudad”, afirmó.

Villarreal Pérez dijo que 2027 será un año importante para Monclova y destacó que buscará seguir trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con la iniciativa privada, para concretar más proyectos y atraer nuevas oportunidades para la ciudad.

El Alcalde aseguró que, en caso de obtener la oportunidad de continuar en el cargo, seguirá escuchando a la ciudadanía y atendiendo las áreas de oportunidad que existen en el municipio.

“Vamos por más”, expresó al reiterar su intención de continuar al frente de Monclova durante un segundo periodo.