Vence adolescente de Monclova a la rickettsiosis; 4 de 5 casos han sido mortales en la región

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Vence adolescente de Monclova a la rickettsiosis; 4 de 5 casos han sido mortales en la región
    Camila fue atendida en el Hospital de Especialidades de Monclova, donde ingresó a terapia intensiva tras presentar insuficiencia hepática, renal y respiratoria. CORTESÍA

Camila, de 17 años, sobrevivió después de desarrollar fallas hepática, renal y respiratoria; autoridades advierten que fue gracias a su oportuna atención

MONCLOVA, COAH.- Camila, una adolescente de 17 años, logró recuperarse de un cuadro avanzado de rickettsiosis en Monclova, Coahuila, después de permanecer varios días en terapia intensiva, en una región donde cuatro de los cinco casos confirmados durante 2026 han terminado en fallecimiento.

La joven llegó al Hospital de Especialidades con aproximadamente 12 días de evolución. Los primeros síntomas fueron fiebre, malestar general, náuseas, vómito y dolor abdominal, un cuadro que inicialmente fue relacionado con gastroenteritis. Con el paso de los días, su estado se agravó hasta presentar insuficiencia hepática, renal y respiratoria.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/en-monclova-investigan-si-muerte-de-menor-de-dos-anos-fue-por-dengue-o-rickettsiosis-BF21711231

Rafael Martínez, médico internista que participó en su atención, informó que sospechó de rickettsiosis, notificó el caso a la Jurisdicción Sanitaria 04 e inició tratamiento con doxiciclina. Camila permaneció entre 7 y 10 días bajo vigilancia intensiva y finalmente fue dada de alta sin secuelas aparentes en hígado, riñones o pulmones.

Su recuperación contrasta con el comportamiento reciente de la enfermedad en la región centro, en donde la rickettsiosis ha alcanzado índices de mortandad de alrededor del 85% durante este año.

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, informó que durante 2026 han sido confirmados cinco casos de rickettsiosis: cuatro pacientes murieron y Camila es, hasta ahora, la única sobreviviente dentro de ese registro regional. Otros 10 casos sospechosos fueron descartados mediante pruebas y análisis clínicos.

Ese balance representa una letalidad regional preliminar de 80% entre los casos confirmados. Sin embargo, el porcentaje corresponde únicamente a cinco pacientes y no debe tomarse como una tasa estatal ni como una estimación definitiva. La cifra evidencia, no obstante, la gravedad con la que han llegado los enfermos a los hospitales de Monclova y municipios vecinos.

Las cuatro defunciones reportadas en la Región Centro corresponden a una mujer de 54 años de Ciudad Frontera, un hombre de 29 años de Monclova y 2 niños, de 11 y 2 años. El deceso más reciente fue confirmado a finales de junio mediante resultados de laboratorio; en ese momento también se descartaron cinco casos sospechosos en Monclova y Frontera.

La rickettsiosis suele comenzar con síntomas que pueden confundirse con otros padecimientos: fiebre difícil de controlar, dolor de cabeza, molestias musculares, náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. En etapas avanzadas pueden aparecer manchas rojas o moradas en la piel, daños en órganos vitales y sangrados internos.

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades advierte que buscar atención y recibir el tratamiento específico dentro de los primeros cinco días reduce el riesgo de que el cuadro evolucione hacia formas graves o mortales. La dependencia reconoce además que los estados del norte concentran buena parte del problema y que, al cierre de 2023, casi cinco de cada 10 personas diagnosticadas en México fallecieron.

La recuperación de Camila exhibe dos caras de la misma enfermedad: por un lado, demuestra que un paciente en estado crítico puede sobrevivir con atención especializada; por otro, deja al descubierto el riesgo que representa confundir los síntomas iniciales y perder días decisivos antes de iniciar el tratamiento.

La Jurisdicción Sanitaria informó que mantiene capacitación para médicos de instituciones públicas, hospitales privados y consultorios, con énfasis en preguntar si el paciente convive con perros o gatos, si las mascotas presentan garrapatas y si existe exposición a animales o viviendas con presencia de estos parásitos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/muere-mujer-por-rickettsia-en-monclova-suman-tres-casos-en-coahuila-BJ19541716

La enfermedad no se transmite directamente entre personas. El contagio ocurre principalmente por la picadura de garrapatas, pulgas o piojos corporales infectados. Las medidas preventivas incluyen limpiar patios, retirar cacharros, cortar maleza, revisar frecuentemente a perros y gatos, bañarlos y mantener su control veterinario.

La Secretaría de Salud de Coahuila mantiene materiales de prevención y diagnóstico dirigidos a la población y al personal sanitario.

El caso de Camila terminó con una recuperación que los médicos consideran poco habitual frente a los cuadros graves atendidos recientemente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mortalidad
Rickettsia
Salud

Localizaciones


Monclova

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Disminución

Disminución
NosotrAs: Y la maternidad en solitario

NosotrAs: Y la maternidad en solitario

true

POLITICÓN: ¿Protección en aduanas? Las omisiones de la FGR en el caso Ruffo Appel y el huachicol fiscal
Piedras Negras, Saltillo y Torreón se ubicaron entre las ciudades con menor percepción de inseguridad durante el segundo trimestre de 2026, según el INEGI

Piedras Negras, Saltillo y Torreón continúan entre las ciudades con menor percepción de inseguridad en México
Elías Hernández Bautista murió después de caer desde una estructura de aproximadamente 30 metros durante labores de desmantelamiento industrial en Castaños.

Llega veracruzano a Coahuila en busca de mejores oportunidades; encontró la muerte
Isaac del Toro respondió en las exigentes rampas de Alpe d’Huez y mantuvo viva la posibilidad de lograr el primer podio mexicano en el Tour de Francia.

Isaac del Toro resiste en Alpe d’Huez y acaricia el podio del Tour de Francia 2026
Michell Mendoza, de 16 años, a la derecha, de pie junto a un camión que llevaba el ataúd de su madre después de que le negaran la entrada a un cementerio.

La devastación causada por los sismos muestra la desigualdad en Venezuela
Un avión cisterna descarga agua durante el combate de incendios forestales en la región de Lège-Cap-Ferret, en el oeste de Francia, el jueves 23 de julio de 2026.

Incendio forestal cerca de Burdeos provoca la evacuación de 20 mil personas