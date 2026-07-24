Vence adolescente de Monclova a la rickettsiosis; 4 de 5 casos han sido mortales en la región

La joven llegó al Hospital de Especialidades con aproximadamente 12 días de evolución. Los primeros síntomas fueron fiebre, malestar general, náuseas, vómito y dolor abdominal, un cuadro que inicialmente fue relacionado con gastroenteritis. Con el paso de los días, su estado se agravó hasta presentar insuficiencia hepática, renal y respiratoria.

MONCLOVA, COAH.- Camila, una adolescente de 17 años, logró recuperarse de un cuadro avanzado de rickettsiosis en Monclova , Coahuila, después de permanecer varios días en terapia intensiva, en una región donde cuatro de los cinco casos confirmados durante 2026 han terminado en fallecimiento.

Rafael Martínez, médico internista que participó en su atención, informó que sospechó de rickettsiosis, notificó el caso a la Jurisdicción Sanitaria 04 e inició tratamiento con doxiciclina. Camila permaneció entre 7 y 10 días bajo vigilancia intensiva y finalmente fue dada de alta sin secuelas aparentes en hígado, riñones o pulmones.

Su recuperación contrasta con el comportamiento reciente de la enfermedad en la región centro, en donde la rickettsiosis ha alcanzado índices de mortandad de alrededor del 85% durante este año.

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, informó que durante 2026 han sido confirmados cinco casos de rickettsiosis: cuatro pacientes murieron y Camila es, hasta ahora, la única sobreviviente dentro de ese registro regional. Otros 10 casos sospechosos fueron descartados mediante pruebas y análisis clínicos.

Ese balance representa una letalidad regional preliminar de 80% entre los casos confirmados. Sin embargo, el porcentaje corresponde únicamente a cinco pacientes y no debe tomarse como una tasa estatal ni como una estimación definitiva. La cifra evidencia, no obstante, la gravedad con la que han llegado los enfermos a los hospitales de Monclova y municipios vecinos.

Las cuatro defunciones reportadas en la Región Centro corresponden a una mujer de 54 años de Ciudad Frontera, un hombre de 29 años de Monclova y 2 niños, de 11 y 2 años. El deceso más reciente fue confirmado a finales de junio mediante resultados de laboratorio; en ese momento también se descartaron cinco casos sospechosos en Monclova y Frontera.

La rickettsiosis suele comenzar con síntomas que pueden confundirse con otros padecimientos: fiebre difícil de controlar, dolor de cabeza, molestias musculares, náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. En etapas avanzadas pueden aparecer manchas rojas o moradas en la piel, daños en órganos vitales y sangrados internos.

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades advierte que buscar atención y recibir el tratamiento específico dentro de los primeros cinco días reduce el riesgo de que el cuadro evolucione hacia formas graves o mortales. La dependencia reconoce además que los estados del norte concentran buena parte del problema y que, al cierre de 2023, casi cinco de cada 10 personas diagnosticadas en México fallecieron.

La recuperación de Camila exhibe dos caras de la misma enfermedad: por un lado, demuestra que un paciente en estado crítico puede sobrevivir con atención especializada; por otro, deja al descubierto el riesgo que representa confundir los síntomas iniciales y perder días decisivos antes de iniciar el tratamiento.

La Jurisdicción Sanitaria informó que mantiene capacitación para médicos de instituciones públicas, hospitales privados y consultorios, con énfasis en preguntar si el paciente convive con perros o gatos, si las mascotas presentan garrapatas y si existe exposición a animales o viviendas con presencia de estos parásitos.