Viaje patrio termina en pesadilla para 29 pasajeros de Monclova

Los pasajeros contrataron el tour con la agencia Turismo Marines, del municipio de Castaños, que incluía la transportación y estancia en Puebla para disfrutar de los festejos patrios.

MONCLOVA, COAH.- Un viaje programado con tiempo para disfrutar de las fiestas patrias terminó en una pesadilla para 29 pasajeros de Monclova , Frontera, Castaños y San Buenaventura, luego de que el autobús en el que regresaban de Puebla quedara varado en plena carretera de San Juan del Río, Querétaro, durante casi cuatro horas.

El grupo permaneció en Puebla desde el día 14 de septiembre y emprendió el regreso la tarde del jueves 17, sin imaginar que durante la madrugada vivirían momentos de angustia.

El autobús salió de Puebla alrededor de las 18:00 horas, pero cerca de la medianoche presentó una avería que obligó al conductor a detener la marcha en plena carretera.

De la medianoche y hasta aproximadamente las 03:30 de la madrugada, los pasajeros permanecieron varados en medio de la oscuridad, el calor y con el constante paso de tráileres, situación que generó temor entre quienes viajaban.

Nidia Villarreal, una de las pasajeras afectadas, denunció que durante casi cuatro horas quedaron prácticamente a su suerte, debido a que los responsables de la agencia no atendieron de manera inmediata la situación.

Explicó que la encargada del viaje, identificada como Lucero, no quiso despertar a los dueños de la agencia para informarles sobre la situación que estaban viviendo.

También señaló a Rosy Jasso, coordinadora del viaje, por no haber dado una respuesta efectiva a los pasajeros.

Lo que más molestó a los viajeros, dijo, fue que se les informó que ya había otro autobús en camino para trasladarlos, pero posteriormente descubrieron que esto no era verdad.

“Mi hermano acudió a la agencia en Castaños para preguntar y le dijeron que no se había enviado nada”, expresó.

Nidia comentó que ella viajaba junto con un grupo de ocho compañeras dedicadas a la pastelería, mientras que el resto de los pasajeros pertenecía a otros grupos que también contrataron el tour.

Finalmente, el autobús reanudó su camino, pero los problemas no terminaron, ya que la unidad continúa con la avería y avanza a una velocidad muy baja.

Los pasajeros calculan que el autobús circula aproximadamente a 40 kilómetros por hora, aunque el conductor asegura que mantiene una velocidad de 70 kilómetros por hora.

La baja velocidad mantiene preocupados a los viajeros, debido a que circulan por una carretera con tráfico pesado y constantemente son rebasados por tráileres que avanzan a mayor velocidad.

Los pasajeros señalaron que la unidad no fue reparada antes de continuar el viaje, por lo que consideran que persiste el riesgo de sufrir un accidente.