Viaje patrio termina en pesadilla para 29 pasajeros de Monclova

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    Viaje patrio termina en pesadilla para 29 pasajeros de Monclova
    Los 29 pasajeros procedentes de Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura permanecieron varias horas varados en una carretera de San Juan del Río, Querétaro. CORTESÍA

Los viajeros aseguran que permanecieron expuestos en carretera mientras esperaban una solución para continuar su regreso

MONCLOVA, COAH.- Un viaje programado con tiempo para disfrutar de las fiestas patrias terminó en una pesadilla para 29 pasajeros de Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura, luego de que el autobús en el que regresaban de Puebla quedara varado en plena carretera de San Juan del Río, Querétaro, durante casi cuatro horas.

Los pasajeros contrataron el tour con la agencia Turismo Marines, del municipio de Castaños, que incluía la transportación y estancia en Puebla para disfrutar de los festejos patrios.

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El grupo permaneció en Puebla desde el día 14 de septiembre y emprendió el regreso la tarde del jueves 17, sin imaginar que durante la madrugada vivirían momentos de angustia.

El autobús salió de Puebla alrededor de las 18:00 horas, pero cerca de la medianoche presentó una avería que obligó al conductor a detener la marcha en plena carretera.

De la medianoche y hasta aproximadamente las 03:30 de la madrugada, los pasajeros permanecieron varados en medio de la oscuridad, el calor y con el constante paso de tráileres, situación que generó temor entre quienes viajaban.

Nidia Villarreal, una de las pasajeras afectadas, denunció que durante casi cuatro horas quedaron prácticamente a su suerte, debido a que los responsables de la agencia no atendieron de manera inmediata la situación.

Explicó que la encargada del viaje, identificada como Lucero, no quiso despertar a los dueños de la agencia para informarles sobre la situación que estaban viviendo.

También señaló a Rosy Jasso, coordinadora del viaje, por no haber dado una respuesta efectiva a los pasajeros.

Lo que más molestó a los viajeros, dijo, fue que se les informó que ya había otro autobús en camino para trasladarlos, pero posteriormente descubrieron que esto no era verdad.

“Mi hermano acudió a la agencia en Castaños para preguntar y le dijeron que no se había enviado nada”, expresó.

Nidia comentó que ella viajaba junto con un grupo de ocho compañeras dedicadas a la pastelería, mientras que el resto de los pasajeros pertenecía a otros grupos que también contrataron el tour.

Finalmente, el autobús reanudó su camino, pero los problemas no terminaron, ya que la unidad continúa con la avería y avanza a una velocidad muy baja.

Los pasajeros calculan que el autobús circula aproximadamente a 40 kilómetros por hora, aunque el conductor asegura que mantiene una velocidad de 70 kilómetros por hora.

La baja velocidad mantiene preocupados a los viajeros, debido a que circulan por una carretera con tráfico pesado y constantemente son rebasados por tráileres que avanzan a mayor velocidad.

Los pasajeros señalaron que la unidad no fue reparada antes de continuar el viaje, por lo que consideran que persiste el riesgo de sufrir un accidente.

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A excepción de dos pasajeras, el resto de los viajeros regresan molestos e inconformes con el servicio que recibieron por parte de Turismo Marines.

Los afectados adelantaron que, una vez que lleguen con bien a sus ciudades de origen, buscarán presentar una demanda en contra de la agencia por la manera en que, aseguran, fueron atendidos y por haberlos dejado en una situación de riesgo durante el trayecto de regreso.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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