Vibra Cuatro Ciénegas con el desfile de ‘Clásicos de Pueblos Mágicos 2025’

Monclova
/ 17 noviembre 2025
    Vibra Cuatro Ciénegas con el desfile de ‘Clásicos de Pueblos Mágicos 2025’
    Habitantes y turistas aprovecharon para tomarse fotografías junto a los vehículos exhibidos. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El evento reunió a familias, turistas y coleccionistas en un ambiente lleno de música, exhibiciones y convivencia

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Cuatro Ciénegas disfrutó un fin de semana diferente con la llegada del evento “Clásicos de Pueblos Mágicos Coahuila 2025”, una jornada que reunió a familias, visitantes y aficionados al automovilismo en un ambiente lleno de color, música y nostalgia.

Desde las primeras horas del día, las calles del Pueblo Mágico comenzaron a llenarse de autos clásicos que, con su brillo impecable y motores rugiendo a historias pasadas, captaron la atención de habitantes y turistas. La gente salió a verlos pasar, tomar fotografías y disfrutar de una experiencia que evocó otras épocas.

$!Autos clásicos recorrieron las calles de Cuatro Ciénegas ante la mirada de cientos de familias.
Autos clásicos recorrieron las calles de Cuatro Ciénegas ante la mirada de cientos de familias. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega encabezó la bienvenida a los integrantes de la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, quienes eligieron Cuatro Ciénegas como destino para su recorrido anual.

En medio de aplausos, saludos y un marcado ambiente familiar, arrancó una jornada que destacó por su calidez y amplia participación.

Uno de los momentos más esperados fue la llegada del reconocido restaurador de autos Martín Vaca, cuya presencia generó largas filas de personas en busca de una firma, una fotografía o un saludo. Su participación se convirtió en un atractivo especial del evento.

Además de la exhibición de autos, el programa incluyó música en vivo, bailes gratuitos y espacios de convivencia para todas las edades. Estas actividades, señaló el alcalde, refuerzan la identidad de Cuatro Ciénegas y su proyección como un destino turístico destacado en la región.

$!Música y actividades gratuitas acompañaron la celebración automotriz en el Pueblo Mágico.
Música y actividades gratuitas acompañaron la celebración automotriz en el Pueblo Mágico. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

“Nuestra riqueza natural, cultural e histórica merece ser admirada. Vamos a seguir impulsando actividades que hagan que Cuatro Ciénegas se escuche dentro y fuera del estado”, expresó Leija Vega.

Las actividades continuarán este lunes con más eventos recreativos y culturales, como parte de la estrategia municipal para impulsar la derrama económica, fortalecer el orgullo local y consolidar a Cuatro Ciénegas como uno de los Pueblos Mágicos más emblemáticos de Coahuila.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

