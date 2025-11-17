Vibra Cuatro Ciénegas con el desfile de ‘Clásicos de Pueblos Mágicos 2025’

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Cuatro Ciénegas disfrutó un fin de semana diferente con la llegada del evento “Clásicos de Pueblos Mágicos Coahuila 2025”, una jornada que reunió a familias, visitantes y aficionados al automovilismo en un ambiente lleno de color, música y nostalgia. Desde las primeras horas del día, las calles del Pueblo Mágico comenzaron a llenarse de autos clásicos que, con su brillo impecable y motores rugiendo a historias pasadas, captaron la atención de habitantes y turistas. La gente salió a verlos pasar, tomar fotografías y disfrutar de una experiencia que evocó otras épocas. TE PUEDE INTERESAR: Homicidio y agresión en cadena sacudieron Ciudad Frontera, sobreviviente señala a asesinos

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega encabezó la bienvenida a los integrantes de la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, quienes eligieron Cuatro Ciénegas como destino para su recorrido anual. En medio de aplausos, saludos y un marcado ambiente familiar, arrancó una jornada que destacó por su calidez y amplia participación. Uno de los momentos más esperados fue la llegada del reconocido restaurador de autos Martín Vaca, cuya presencia generó largas filas de personas en busca de una firma, una fotografía o un saludo. Su participación se convirtió en un atractivo especial del evento. Además de la exhibición de autos, el programa incluyó música en vivo, bailes gratuitos y espacios de convivencia para todas las edades. Estas actividades, señaló el alcalde, refuerzan la identidad de Cuatro Ciénegas y su proyección como un destino turístico destacado en la región. TE PUEDE INTERESAR: Ciudad Frontera: retiran más de cien llantas en jornadas contra el mosquito del dengue