$!Yura abre sus puertas en Monclova: contratará hasta 400 trabajadores este fin de semana

MONCLOVA, COAH.- La empresa Yura Harness, que ya cuenta con una nueva planta en Monclova lista para iniciar operaciones, arrancará este fin de semana su primera etapa de reclutamiento, con el objetivo de contratar entre 300 y 400 trabajadores. El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el proceso de recepción de documentos se llevará a cabo este sábado 13 y domingo 14 de junio en la Biblioteca Pape, en un horario de 08:00 a 14:00 horas, donde personal de la compañía realizará la selección de candidatos para ocupar las primeras vacantes.

De acuerdo con la convocatoria emitida por la empresa, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo y la firma Integra Capital Humano, las vacantes son para operarios de producción, dirigidas a hombres y mujeres de entre 18 y 40 años de edad, con escolaridad mínima de primaria y sin necesidad de experiencia previa. Los aspirantes deberán presentarse con solicitud elaborada y entregar copia de su documentación personal, incluyendo RFC, número de seguridad social del IMSS, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial, comprobante de estudios y carta de recomendación. Villarreal Pérez destacó que esta contratación forma parte de la fase final de preparación para el inicio de operaciones de la planta, cuya nave industrial ya se encuentra terminada y actualmente está en proceso de instalación de maquinaria y equipos especializados. Indicó, además, que en los últimos días han comenzado a arribar técnicos e instructores provenientes de distintos países para capacitar al personal que formará parte de la empresa. “En una primera etapa estarán contratando entre 300 y 400 trabajadores. La próxima semana, según la información que tenemos, comenzarán los procesos de capacitación para quienes sean seleccionados”, señaló.

El edil subrayó que la llegada de Yura representa una importante oportunidad para fortalecer el empleo formal en la región y diversificar la actividad económica, especialmente en el sector automotriz. La empresa coreana se especializa en la fabricación de arneses y componentes electrónicos para la industria automotriz, y ya cuenta con operaciones en Torreón, así como con plantas satélite en Lerdo y Mapimí, Durango. La instalación de Yura en Monclova fue anunciada en diciembre de 2025 como una de las inversiones más relevantes para la Región Centro. El proyecto contempla una inversión cercana a los 300 millones de pesos y la generación de mil 300 empleos directos una vez que la planta alcance su máxima capacidad operativa.

La nueva fábrica se ubica dentro del parque industrial desarrollado por Grupo Industrial Monclova y Grupo Kickapoo, desde donde se espera que continúe el crecimiento de la plantilla laboral durante los próximos meses, conforme avance la producción. Para las autoridades municipales, el inicio de este proceso de contratación representa el primer paso de una inversión que busca convertirse en uno de los principales generadores de empleo en Monclova durante los próximos años.

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