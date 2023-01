Ante la incertidumbre que se percibe en Monclova y toda la región centro y carbonífera de Coahuila, debido a la crisis que enfrenta la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), ciudadanos llaman a la unidad para apoyar a la empresa que, por décadas, ha dado empleo y economía a toda esta zona del estado.

A través de redes sociales y con el hashtag #AHMSAESFUERTE diversos ciudadanos, obreros, ex obreros, proveedores y empresarios han destacado que esta empresa “ha dado mucho a las familias de este territorio”, y en esta etapa crítica de la acerera, se debe actuar solidariamente con ella.

“Para mis grandes amigos y compañeros de AHMSA, vayan mis palabras de unidad y solidaridad por los momentos difíciles que actualmente enfrentan, los cuales esperemos una vez más sean superados y que su fuente de empleo emerja una vez más, como el gigante de acero que ha sido siempre y vuelva o continúe generando estabilidad y progreso económico a esa gran región de nuestro estado y nuestro país” expresó Sergio Rolando Medina Ibarra.

En las publicaciones se pide el no responsabilizar a nadie sobre la situación que enfrenta la empresa, por el contrario, solidarizarse en general para aportar un grano de arena y todo se normalice.

“Que no se apague AHMSA... Que no se apague El Horno Más Grande De México... Que no se apague la llama más grande de Coahuila... Que no se apague la chispa más grande de Monclova... Que no se apague porque si se apaga, apagará los corazones de muchas familias que dependen de esta empresa y que resurja como el Ave Fenix ante esta crisis que está atravesando” publicó Lore Quintero.

En redes sociales, se expone por los ciudadanos que el daño por el colapso de AHMSA, será masivo, toda vez que no es solo la región centro, sino la carbonífera quienes dependen de esta industria acerera. En tanto, se ha invitado incluso a “hacer oración” por la fuente más grande de empleo en esta zona.

“Padre, tú más que nadie conoce la situación verdadera y así mismo te pedimos, Creador, que seas tú quien guíe y tome las decisiones más favorables posibles... Que Así Sea. Amén”, comparten.

Como es bien conocido, desde el pasado mes de noviembre, AHMSA inició con problemas financieros derivados del pago de 56 millones de dólares, correspondiente al segundo pago por el Acuerdo Reparatorio con Pemex, por el caso agronitrogenados.

La empresa dio a conocer que por la realización de este pago, se generó el atraso en el pago de 129 millones de pesos por el consumo de la energía eléctrica del mes de octubre, y la empresa tuvo el corte del suministro en áreas administrativas, así como en las dos siderúrgicas de Monclova.

No obstante, su producción cayó totalmente a finales del mes de diciembre y al empezar este mes de enero en 2023, se les suspendió el servicio de transporte de personal a sus empleados, por la falta de pago al proveedor.

La situación empeoró un poco más cuando el suministro del gas natural también fue intervenido por el adeudo de más de 300 millones de pesos a Pemex.

“Un Legado de 30 Años, Como proveedor de #AHMSA MINERA DEL NORTE. Hoy la Empresa Altos Hornos de México pasa por un mal momento y necesita del apoyo de todos, empatía y responsabilidad, nos ha dado mucho, en nuestro caso, a varias generaciones, desde siempre el principal Proveedor de las Piezas Fundamentales del armado General de las Bombas de Ferroducto en las 3 Plantas Hercules, La Perla y Booster; NO es momento de RAJARSE quien abandone el barco que le vaya bien, aquí aún estamos gente de trabajo no de grilla con la camiseta bien puesta”, fue el comentario de Yajaria Reyna, proveedora de la acerera.