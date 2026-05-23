‘Monreal pretende amordazar al país y destruir la certeza electoral con un bodrio constitucional’: Torres Cofiño

Torres denunció que, bajo el pretexto de proteger la soberanía, la propuesta es en realidad un “bodrio legislativo” que dinamita la certeza jurídica y abre las puertas de par en par a la tiranía y la arbitrariedad.

TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres sentenció de forma categórica que el Grupo Parlamentario del PAN votará en contra de la “tramposa” iniciativa impulsada por Ricardo Monreal en materia de nulidad electoral.

“El fondo de este asunto no es la defensa de la soberanía nacional. El verdadero problema es la desfachatez de querer pisotear la República con conceptos ambiguos y una Constitución redactada como si fuera plastilina jurídica, moldeable a capricho del régimen”, fustigó el legislador.

“Las constituciones no se escriben con frases nebulosas ni con trampas retóricas. Las leyes no pueden depender del humor del gobernante en turno o de lo que el legislador quiso decir. Una norma constitucional debe ser un escudo de certeza, no un arma de destrucción democrática”, sostuvo.

EL CAMINO HACIA LA DICTADURA ELECTORAL

El legislador panista desmenuzó las que consideró las amenazas más graves y destructivas de la iniciativa:

Inseguridad jurídica absoluta: el uso de conceptos deliberadamente gaseosos como “influencia indebida” o “intervención extranjera” son trampas “cazabobos” que buscan amarrar de manos a la oposición.

Discrecionalidad tiránica: se otorga un poder omnipotente a las autoridades y tribunales alineados para que interpreten la ley a su antojo, convirtiendo cualquier opinión incómoda en un delito.

“Una regla constitucional debe ser matemáticamente precisa; esta reforma introduce el caos y la imprevisibilidad en los procesos democráticos”.

Mordaza internacional y censura: la redacción es tan tramposa y laxa que criminaliza el libre pensamiento, el debate global y el posicionamiento de actores internacionales respecto a las violaciones de derechos en México.

Pretenden rebajar la Carta Magna a un mero garrote político reactivo, fabricado al vapor para resolver las fobias y coyunturas del oficialismo.

“El mensaje de Monreal es cínico y peligroso: primero aprueben este cheque en blanco y luego vemos cómo los tribunales tuercen la ley para perseguir a los incómodos”.

El diputado federal advirtió que la Constitución debe ser un dique infranqueable contra los abusos del poder y jamás un instrumento maleable que se encoja o estire según la conveniencia del grupo en el gobierno.