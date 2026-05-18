Gobierno busca aplazar elección del Poder Judicial y modificar el modelo

La propuesta busca ajustar distintos aspectos del modelo aprobado tras la reforma judicial impulsada por el oficialismo, además de corregir fallas detectadas durante la primera elección judicial realizada en 2025.

El Gobierno de México prepara una nueva reforma constitucional para modificar el calendario de la elección del Poder Judicial . La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa para aplazar la jornada electoral judicial prevista para 2027 y moverla oficialmente a 2028.

¿Por qué quieren mover la elección judicial a 2028?

De acuerdo con el Gobierno federal, uno de los principales motivos es evitar que las elecciones judiciales coincidan con los procesos para gubernaturas, alcaldías y congresos locales programados para 2027.

Según explicó Sheinbaum, realizar ambos procesos el mismo día implicaría:

- Mayor complejidad logística

- Instalación de casillas separadas

- Incremento en costos para el INE

- Procesos de votación más largos y confusos

Además, el oficialismo considera que el aplazamiento permitirá fortalecer el sistema de selección de candidatos y mejorar la organización electoral.

Las críticas tras la elección judicial de 2025

La propuesta también surge después de los cuestionamientos generados por la primera elección judicial en México. Entre las principales críticas destacaron:

- Baja participación ciudadana

- Complejidad de las boletas

- Exceso de candidaturas

- Perfiles considerados poco preparados

Ante este escenario, Morena y sus aliados buscan rediseñar parte del modelo antes de repetir el proceso a nivel nacional.

Los cambios clave que propone la reforma judicial

La iniciativa no solo modifica la fecha de la elección. También plantea una reestructuración del sistema de evaluación y votación.

La elección judicial se recorrería oficialmente a 2028

La jornada electoral se realizaría el 4 de junio de 2028. En esa fecha se renovarían cientos de cargos judiciales federales y estatales.

Entre ellos destacan:

- Magistrados electorales del TEPJF

- Magistrados de Circuito

- Jueces de Distrito

- Magistrados y jueces locales en 25 estados

- Crearán una Comisión Coordinadora para evaluar candidatos

Otro de los cambios relevantes es la creación de una comisión encargada de homologar criterios de evaluación entre los distintos Poderes.

¿Qué funciones tendría?

La comisión podría:

- Verificar requisitos de elegibilidad

- Aplicar exámenes de conocimientos

- Definir criterios técnicos unificados

- Revisar antecedentes y perfiles

El objetivo es hacer más transparente y uniforme la selección de aspirantes.