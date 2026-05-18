Gobierno busca aplazar elección del Poder Judicial y modificar el modelo
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La propuesta incluye cambios en las boletas, filtros para candidatos, capacitación obligatoria y nuevas reglas para jueces y magistrados.
El Gobierno de México prepara una nueva reforma constitucional para modificar el calendario de la elección del Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa para aplazar la jornada electoral judicial prevista para 2027 y moverla oficialmente a 2028.
La propuesta busca ajustar distintos aspectos del modelo aprobado tras la reforma judicial impulsada por el oficialismo, además de corregir fallas detectadas durante la primera elección judicial realizada en 2025.
¿Por qué quieren mover la elección judicial a 2028?
De acuerdo con el Gobierno federal, uno de los principales motivos es evitar que las elecciones judiciales coincidan con los procesos para gubernaturas, alcaldías y congresos locales programados para 2027.
Según explicó Sheinbaum, realizar ambos procesos el mismo día implicaría:
- Mayor complejidad logística
- Instalación de casillas separadas
- Incremento en costos para el INE
- Procesos de votación más largos y confusos
Además, el oficialismo considera que el aplazamiento permitirá fortalecer el sistema de selección de candidatos y mejorar la organización electoral.
Las críticas tras la elección judicial de 2025
La propuesta también surge después de los cuestionamientos generados por la primera elección judicial en México. Entre las principales críticas destacaron:
- Baja participación ciudadana
- Complejidad de las boletas
- Exceso de candidaturas
- Perfiles considerados poco preparados
Ante este escenario, Morena y sus aliados buscan rediseñar parte del modelo antes de repetir el proceso a nivel nacional.
Los cambios clave que propone la reforma judicial
La iniciativa no solo modifica la fecha de la elección. También plantea una reestructuración del sistema de evaluación y votación.
La elección judicial se recorrería oficialmente a 2028
La jornada electoral se realizaría el 4 de junio de 2028. En esa fecha se renovarían cientos de cargos judiciales federales y estatales.
Entre ellos destacan:
- Magistrados electorales del TEPJF
- Magistrados de Circuito
- Jueces de Distrito
- Magistrados y jueces locales en 25 estados
- Crearán una Comisión Coordinadora para evaluar candidatos
Otro de los cambios relevantes es la creación de una comisión encargada de homologar criterios de evaluación entre los distintos Poderes.
¿Qué funciones tendría?
La comisión podría:
- Verificar requisitos de elegibilidad
- Aplicar exámenes de conocimientos
- Definir criterios técnicos unificados
- Revisar antecedentes y perfiles
El objetivo es hacer más transparente y uniforme la selección de aspirantes.
Habrá menos candidatos en las boletas
La reforma también busca simplificar el proceso de votación reduciendo el número de nombres en las boletas judiciales.
Actualmente, uno de los principales problemas señalados fue la saturación de candidaturas, lo que dificultó el voto ciudadano.
Entre las reducciones propuestas destacan:
- Suprema Corte: de 81 a 54 candidaturas
- Tribunal de Disciplina Judicial: de 45 a 30
- TEPJF: de 63 a 42
Boletas más simples y capacitación obligatoria
La iniciativa también contempla rediseñar las boletas para hacerlas más comprensibles. Cada ciudadano votaría únicamente por un juez y un magistrado por especialidad.
Además, jueces y magistrados deberán participar en programas permanentes de capacitación y evaluación.
El Tribunal de Disciplina Judicial y la Escuela Judicial serían responsables de supervisar estos procesos.
Los estados deberán adaptar sus reglas
Otro punto importante es que los poderes judiciales locales deberán alinearse al modelo federal.
Esto incluiría:
- Métodos unificados de evaluación
- Insaculación obligatoria de candidaturas
- Reducción de aspirantes en boletas
- Evaluaciones de desempeño
- Una reforma que redefiniría la elección judicial
La propuesta del Gobierno federal representa uno de los ajustes más importantes al nuevo sistema de elección judicial en México. Más allá de aplazar la votación hasta 2028, la iniciativa busca rediseñar la forma en que se seleccionan y evalúan jueces y magistrados.
Ahora, el debate pasará al Congreso, donde se discutirá si estos cambios logran fortalecer la confianza ciudadana y corregir las fallas detectadas en el modelo actual.