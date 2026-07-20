Morena debe reconsiderar alianza con el PT

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Morena debe reconsiderar alianza con el PT
    Alberto Hurtado pidió a la dirigencia nacional evaluar la coalición con el PT, ante ls recientes ecándalos de algunos de sus militantes. KATYA GONZÁLEZ

El diputado local Alberto Hurtado consideró que la dirigencia nacional de Morena debe evaluar la alianza con el Partido del Trabajo, al señalar que los conflictos de sus liderazgos afectan al movimiento

La continuidad de la alianza entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) en Coahuila fue puesta en duda por el diputado local de Morena, Alberto Hurtado, quien llamó a la dirigencia nacional de su partido a reconsiderar la coalición de cara a los próximos procesos electorales.

Las declaraciones del legislador se dieron después de que el senador por Coahuila, Luis Fernando Salazar, cuestionó el papel del dirigente estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, a quien acusó de haber dividido al movimiento de izquierda durante la elección para la gubernatura de 2023.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/llama-partido-del-trabajo-al-verde-a-no-fracturar-a-la-4t-AE22043021

En una entrevista con el periodista Juan Becerra Acosta, Salazar afirmó que Mejía Berdeja “dividió al movimiento, traicionó al expresidente Andrés Manuel López Obrador” y sostuvo que la alianza con el PT “ha salido muy cara”.

En ese contexto, y en medio de escándalos en los que se han visto envueltos petistas coahuilenses, Hurtado afirmó que la dirigencia nacional de Morena debe valorar si mantener la alianza con el PT representa un beneficio político para el partido.

”Yo lo que creo es que Morena nacional, en base a ese tipo de conductas, debería reconsiderar su alianza con el PT. La realidad es que más allá de sumarnos nos resta”, expresó.

El legislador aseguró que en la Región Sureste de Coahuila el PT no aporta una votación significativa y sostuvo que los conflictos en torno a sus principales figuras terminan afectando la imagen de Morena.

También hizo referencia al diputado local del PT, Antonio Flores, al señalar que existen diferencias políticas que han complicado la relación entre ambos partidos que han sido evidentes al ojo público, principalmente durante los zapaffachos que protagonizó en el Congreso local.

Además mencionó las investigaciones que enfrenta el legislador en Estados Unidos, las cuales, dijo, deberán ser aclaradas por las instancias correspondientes.

En ese mismo sentido, sobre la hermana morenista del legislador y ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, debe resolverse conforme a la ley. ”Creo que cada quien tiene que responder por sus actos y si hay algún delito que perseguir con Tania, pues tiene que caerle todo el peso de la ley y, por el contrario, ella tiene que buscar los elementos para demostrar su inocencia”, declaró.

El diputado insistió en que su partido debe fortalecer perfiles que, afirmó, contribuyan al crecimiento del movimiento y no representen un costo político.

”Yo lo que quiero es reconfigurar Morena y que Morena siga ganando elecciones... con que ya no se haga la alianza con el PT, la verdad es que esa no nos afecta”, sostuvo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/bautizan-a-dinosaurio-hallado-en-coahuila-con-el-nombre-de-cientifico-de-la-unam-AF22144400

En una entrevista con el periodista Juan Becerra Acosta, Salazar afirmó que Mejía Berdeja “dividió al movimiento, traicionó al expresidente Andrés Manuel López Obrador” y sostuvo que la alianza con el PT “ha salido muy cara”.

En ese contexto, y en medio de escándalos en los que se han visto envueltos petistas coahuilenses, Hurtado afirmó que la dirigencia nacional de Morena debe valorar si mantener la alianza con el PT representa un beneficio político para el partido.

”Yo lo que creo es que Morena nacional, en base a ese tipo de conductas, debería reconsiderar su alianza con el PT. La realidad es que más allá de sumarnos nos resta”, expresó.

El legislador aseguró que en la Región Sureste de Coahuila el PT no aporta una votación significativa y sostuvo que los conflictos en torno a sus principales figuras terminan afectando la imagen de Morena.

También hizo referencia al diputado local del PT, Antonio Flores, al señalar que existen diferencias políticas que han complicado la relación entre ambos partidos que han sido evidentes al ojo público, principalmente durante los zapaffachos que protagonizó en el Congreso local.

https://vanguardia.com.mx/opinion/tania-flores-cayo-la-reina-del-carbon-HP21953163

Además mencionó las investigaciones que enfrenta el legislador en Estados Unidos, las cuales, dijo, deberán ser aclaradas por las instancias correspondientes.

En ese mismo sentido, sobre la hermana morenista del legislador y ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, debe resolverse conforme a la ley. ”Creo que cada quien tiene que responder por sus actos y si hay algún delito que perseguir con Tania, pues tiene que caerle todo el peso de la ley y, por el contrario, ella tiene que buscar los elementos para demostrar su inocencia”, declaró.

El diputado insistió en que su partido debe fortalecer perfiles que, afirmó, contribuyan al crecimiento del movimiento y no representen un costo político.

”Yo lo que quiero es reconfigurar Morena y que Morena siga ganando elecciones... con que ya no se haga la alianza con el PT, la verdad es que esa no nos afecta”, sostuvo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alianza
Coaliciones
Partidos políticos

Organizaciones


Morena
Partido Del Trabajo

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Más agujeros a los pozos

Más agujeros a los pozos
true

El Saltillo de ayer
true

POLITICÓN: Xavier Herrera regresa al SIMAS Torreón con la encomienda de poner orden
Exigen que la empresa pague los salarios adeudados o entregue una liquidación al 100 por ciento.

Trabajadores bloquean bulevar Isidro López en Saltillo para exigir pago de salarios o liquidación
La Policía Ambiental y Dignidad Animal A.C. presentaron denuncias para investigar el presunto caso de maltrato.

Rescatan a perrito arrastrado por camioneta en Saltillo; investigan posible maltrato animal
Isaac del Toro resistió el exigente ascenso al Plateau de Solaison para completar el podio de la jornada.

Isaac del Toro supera una caída, acaba tercero en la Etapa 15 y escala al podio del Tour de Francia
“Para nosotros, ese déficit constituye una emergencia, ya que representa empleos y producción que se trasladan al extranjero en lugar de quedarse aquí”, declaró Jaimeson Greer.

Viene una nueva ola de aranceles de Estados Unidos a finales de julio, advierte Greer
El presidente ruso Vladimir Putin se reúne con el gobernador de la región de Zaporozhye, Yevgeny Balitsky (no aparece en la imagen), en el Kremlin en Moscú, Rusia.

El proyecto de ley para sancionar a Rusia plantea un dilema para Trump