Morena debe reconsiderar alianza con el PT

La continuidad de la alianza entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) en Coahuila fue puesta en duda por el diputado local de Morena, Alberto Hurtado, quien llamó a la dirigencia nacional de su partido a reconsiderar la coalición de cara a los próximos procesos electorales. Las declaraciones del legislador se dieron después de que el senador por Coahuila, Luis Fernando Salazar, cuestionó el papel del dirigente estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, a quien acusó de haber dividido al movimiento de izquierda durante la elección para la gubernatura de 2023.

En una entrevista con el periodista Juan Becerra Acosta, Salazar afirmó que Mejía Berdeja “dividió al movimiento, traicionó al expresidente Andrés Manuel López Obrador” y sostuvo que la alianza con el PT “ha salido muy cara”. En ese contexto, y en medio de escándalos en los que se han visto envueltos petistas coahuilenses, Hurtado afirmó que la dirigencia nacional de Morena debe valorar si mantener la alianza con el PT representa un beneficio político para el partido. ”Yo lo que creo es que Morena nacional, en base a ese tipo de conductas, debería reconsiderar su alianza con el PT. La realidad es que más allá de sumarnos nos resta”, expresó. El legislador aseguró que en la Región Sureste de Coahuila el PT no aporta una votación significativa y sostuvo que los conflictos en torno a sus principales figuras terminan afectando la imagen de Morena. También hizo referencia al diputado local del PT, Antonio Flores, al señalar que existen diferencias políticas que han complicado la relación entre ambos partidos que han sido evidentes al ojo público, principalmente durante los zapaffachos que protagonizó en el Congreso local. Además mencionó las investigaciones que enfrenta el legislador en Estados Unidos, las cuales, dijo, deberán ser aclaradas por las instancias correspondientes. En ese mismo sentido, sobre la hermana morenista del legislador y ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, debe resolverse conforme a la ley. ”Creo que cada quien tiene que responder por sus actos y si hay algún delito que perseguir con Tania, pues tiene que caerle todo el peso de la ley y, por el contrario, ella tiene que buscar los elementos para demostrar su inocencia”, declaró. El diputado insistió en que su partido debe fortalecer perfiles que, afirmó, contribuyan al crecimiento del movimiento y no representen un costo político. ”Yo lo que quiero es reconfigurar Morena y que Morena siga ganando elecciones... con que ya no se haga la alianza con el PT, la verdad es que esa no nos afecta”, sostuvo.

En una entrevista con el periodista Juan Becerra Acosta, Salazar afirmó que Mejía Berdeja “dividió al movimiento, traicionó al expresidente Andrés Manuel López Obrador” y sostuvo que la alianza con el PT “ha salido muy cara”. En ese contexto, y en medio de escándalos en los que se han visto envueltos petistas coahuilenses, Hurtado afirmó que la dirigencia nacional de Morena debe valorar si mantener la alianza con el PT representa un beneficio político para el partido. ”Yo lo que creo es que Morena nacional, en base a ese tipo de conductas, debería reconsiderar su alianza con el PT. La realidad es que más allá de sumarnos nos resta”, expresó. El legislador aseguró que en la Región Sureste de Coahuila el PT no aporta una votación significativa y sostuvo que los conflictos en torno a sus principales figuras terminan afectando la imagen de Morena. También hizo referencia al diputado local del PT, Antonio Flores, al señalar que existen diferencias políticas que han complicado la relación entre ambos partidos que han sido evidentes al ojo público, principalmente durante los zapaffachos que protagonizó en el Congreso local.

Además mencionó las investigaciones que enfrenta el legislador en Estados Unidos, las cuales, dijo, deberán ser aclaradas por las instancias correspondientes. En ese mismo sentido, sobre la hermana morenista del legislador y ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, debe resolverse conforme a la ley. ”Creo que cada quien tiene que responder por sus actos y si hay algún delito que perseguir con Tania, pues tiene que caerle todo el peso de la ley y, por el contrario, ella tiene que buscar los elementos para demostrar su inocencia”, declaró. El diputado insistió en que su partido debe fortalecer perfiles que, afirmó, contribuyan al crecimiento del movimiento y no representen un costo político. ”Yo lo que quiero es reconfigurar Morena y que Morena siga ganando elecciones... con que ya no se haga la alianza con el PT, la verdad es que esa no nos afecta”, sostuvo.