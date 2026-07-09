Llama Partido del Trabajo al Verde a no fracturar a la 4T

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    Llama Partido del Trabajo al Verde a no fracturar a la 4T
    La dirigente del PT en Chihuahua, Lilia Aguilar Gil, rechazó “cualquier intento de condicionamiento que busque fracturar internamente este movimiento”. Cuartoscuro

Lo convocó a tener “altura de miras” y a no emitir ningún condicionamiento que ponga en peligro la coalición Juntos Hacemos Historia

CDMX.- El Partido del Trabajo (PT) confrontó al Verde Ecologista de México (PVEM), lo llamó a tener “altura de miras” y a no emitir ningún condicionamiento, el cual ponga en peligro la coalición Juntos Hacemos Historia.

Lo anterior, luego de que el coordinador político nacional del PVEM, Arturo Escobar y Vega, afirmó que la alianza con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo con destino al próximo proceso electoral en Chihuahua está condicionada a que Cruz Pérez Cuéllar sea designado coordinador Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en esta entidad.

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Al respecto, la dirigente del PT en Chihuahua, Lilia Aguilar Gil, comentó que “ante los escenarios de definición que se aproximan en la entidad, se extiende un firme llamado a la cohesión y a la altura de miras, rechazando categóricamente cualquier intento de condicionamiento que busque fracturar internamente este movimiento”.

CONSENSO, FORTALEZA DE LA 4T

A través de un comunicado de prensa, reconoció que el PVEM tiene absoluta libertad de manifestar sus preferencias, no obstante, “el Partido del Trabajo (PT) hace hincapié en que la verdadera fortaleza de la Cuarta Transformación radica en el consenso, las reglas claras y la voluntad del pueblo, no en imposiciones”.

“Como fundadores de la Cuarta Transformación, nuestra convicción siempre ha estado y estará con el progresismo y las causas populares. Tenemos la calidad moral para afirmar que la vía legítima para definir las coordinaciones y candidaturas de nuestro movimiento es, y debe ser, la encuesta. Este método asegura que la voz de la ciudadanía sea la que guíe las decisiones, libre de presiones externas”, afirmó Aguilar Gil.

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La también diputada federal sostuvo que las legítimas aspiraciones y las diferencias de criterios no deben ser empleadas como herramientas de división y bajo ninguna circunstancia se debe permitir que otro partido político intervenga en las decisiones de la 4T.

“No debemos permitir que el PAN pretenda sembrar discordia o hacer el trabajo sucio que debilite el avance de la transformación, además de que atribuir un carácter de ultimátum a estos procesos responde a una mala interpretación de la pluralidad democrática que enriquece al progresismo”, aseveró.

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La legisladora petista, consideró que al interior del Partido Acción Nacional (PAN) hay fisuras profundas “debido a la carencia de cuadros políticos significativos y a disputas internas por los espacios de poder”, por lo que insistió en que “las fuerzas de la 4T deben responder con templanza, congruencia y con la mirada puesta en el bienestar y futuro de Juárez y de todo el estado”.

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