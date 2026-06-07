Morena llevará al Tribunal Electoral denuncias por supuestas irregularidades en Coahuila

Ariadna Montiel, dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó que, pese a que las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) y del organismo electoral local reportaron una jornada sin incidentes relevantes, su partido cuenta con evidencia que, según dijo, demostraría la existencia de un sistema de presión y control del voto.

Tras el cierre de la jornada electoral, dirigentes de Morena ofrecieron una rueda de prensa en la que denunciaron una presunta operación generalizada de coacción del voto en Coahuila, por lo que calificaron el proceso electoral como una “elección de Estado”.

La dirigente encabezó la conferencia de prensa en Saltillo acompañada por el presidente estatal de Morena, Diego del Bosque; los senadores Cecilia Guadiana y Alfonso Cepeda Salas; así como el legislador Antonio Castro.

Durante la rueda de prensa, la principal denuncia se centró en un supuesto mecanismo de compra de votos que, de acuerdo con Morena, habría sustituido los esquemas utilizados en procesos electorales anteriores.

Según la versión presentada por el partido, durante los días previos a la elección se entregaron códigos QR personalizados a ciudadanos. Posteriormente, el día de la jornada electoral, presuntamente se solicitó a los votantes tomar una fotografía de su boleta marcada a favor del PRI junto con dicho código para cargarla a una plataforma digital de validación.

Montiel aseguró que, una vez verificada la evidencia del sufragio, se realizaban pagos en efectivo a los participantes mediante puntos de entrega instalados para ese propósito.

El partido sostuvo que tuvo acceso a información relacionada con este supuesto sistema a través de filtraciones proporcionadas por militantes priistas inconformes.

Ante estos señalamientos, Morena informó que presentará las denuncias correspondientes, aunque sus dirigentes no confirmaron si solicitarán la nulidad de la elección.

DENUNCIAN HOSTIGAMIENTO Y DETENCIONES

En materia de seguridad, Ariadna Montiel señaló que la jornada electoral estuvo marcada por actos de hostigamiento por parte de corporaciones policiacas.

La dirigente aseguró que durante el fin de semana y el día de la elección se registraron más de 200 detenciones y retenciones presuntamente irregulares por parte de elementos de la Policía Estatal. Indicó que, al cierre de las casillas, aún existían reportes de personas bajo custodia en instalaciones de la Fiscalía General del Estado en municipios como Torreón.