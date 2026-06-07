Morena llevará al Tribunal Electoral denuncias por supuestas irregularidades en Coahuila
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El partido asegura contar con evidencias de un supuesto sistema de coacción y compra de votos
Tras el cierre de la jornada electoral, dirigentes de Morena ofrecieron una rueda de prensa en la que denunciaron una presunta operación generalizada de coacción del voto en Coahuila, por lo que calificaron el proceso electoral como una “elección de Estado”.
Ariadna Montiel, dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó que, pese a que las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) y del organismo electoral local reportaron una jornada sin incidentes relevantes, su partido cuenta con evidencia que, según dijo, demostraría la existencia de un sistema de presión y control del voto.
La dirigente encabezó la conferencia de prensa en Saltillo acompañada por el presidente estatal de Morena, Diego del Bosque; los senadores Cecilia Guadiana y Alfonso Cepeda Salas; así como el legislador Antonio Castro.
Durante la rueda de prensa, la principal denuncia se centró en un supuesto mecanismo de compra de votos que, de acuerdo con Morena, habría sustituido los esquemas utilizados en procesos electorales anteriores.
Según la versión presentada por el partido, durante los días previos a la elección se entregaron códigos QR personalizados a ciudadanos. Posteriormente, el día de la jornada electoral, presuntamente se solicitó a los votantes tomar una fotografía de su boleta marcada a favor del PRI junto con dicho código para cargarla a una plataforma digital de validación.
Montiel aseguró que, una vez verificada la evidencia del sufragio, se realizaban pagos en efectivo a los participantes mediante puntos de entrega instalados para ese propósito.
El partido sostuvo que tuvo acceso a información relacionada con este supuesto sistema a través de filtraciones proporcionadas por militantes priistas inconformes.
Ante estos señalamientos, Morena informó que presentará las denuncias correspondientes, aunque sus dirigentes no confirmaron si solicitarán la nulidad de la elección.
DENUNCIAN HOSTIGAMIENTO Y DETENCIONES
En materia de seguridad, Ariadna Montiel señaló que la jornada electoral estuvo marcada por actos de hostigamiento por parte de corporaciones policiacas.
La dirigente aseguró que durante el fin de semana y el día de la elección se registraron más de 200 detenciones y retenciones presuntamente irregulares por parte de elementos de la Policía Estatal. Indicó que, al cierre de las casillas, aún existían reportes de personas bajo custodia en instalaciones de la Fiscalía General del Estado en municipios como Torreón.
Montiel calificó dichas acciones como arbitrarias y afirmó que hubo casos de personas detenidas por transitar en la vía pública o por portar placas vehiculares de otras entidades.
Entre los hechos que consideró más graves, mencionó el despliegue de alrededor de 20 patrullas que, según Morena, fueron utilizadas para intimidar a dos diputadas federales durante la noche previa a la jornada electoral.
SOLICITARÁN INTERVENCIÓN DE LA UIF Y EL SAT
Morena informó que presentó diversas quejas ante las autoridades electorales desde el mediodía de la jornada, aunque criticó que estos señalamientos no fueran incluidos en los reportes oficiales de incidentes.
Ariadna Montiel adelantó que llevarán el caso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y solicitarán formalmente la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“El objetivo de esta petición es que las autoridades federales investiguen la procedencia y trazabilidad del dinero en efectivo que presuntamente habría sido utilizado en una operación masiva de compra de votos”, señaló.