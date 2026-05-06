“Morena no le dará la espalda a Tony Flores”: Diego del Bosque

Tras los señalamientos contra el diputado con licencia y candidato del Distrito 06 de Coahuila, Antonio Flores Guerra, por una presunta violación que habría ocurrido en Texas y fue expuesta públicamente por la emecista Mónica Escalera, el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, aseguró que el partido mantendrá su respaldo al aspirante. Fue a inicios de esta semana cuando Escalera, exsecretaria del Ayuntamiento durante la administración de Tania Flores Guerra, difundió dos documentos con los que sostiene que el caso continúa pendiente en Estados Unidos.

Al respecto, Del Bosque afirmó que hasta ahora ninguna autoridad electoral mexicana les ha notificado sobre alguna irregularidad o procedimiento legal en contra del candidato. “Ninguna autoridad electoral mexicana nos advirtió de nada. Creemos que es un tema muy coyuntural, muy electorero. Y tenemos información de que el Distrito 06 es de los más competitivos en todo el Estado. Con Tony Flores a la cabeza lo más seguro es que vamos a ganar ese distrito y entendemos que haya reacción de parte del Gobierno del Estado”, dijo. El dirigente morenista sostuvo que, aunque el partido es respetuoso de la ley, no retirará su apoyo al candidato que aparecerá en la boleta del Distrito 06 en la elección del próximo 7 de junio para renovar el Congreso local.

“Somos respetuosos de la ley, hasta ahora no hay nada legal, es un tema mediático y no nos vamos a distraer con eso. Hasta que no esté nada firme, Morena sigue con sus 16 candidatos. Es un tema que dicen que ocurrió en 2010, imagínense. En Estados Unidos. No hay nada”, expresó. Agregó que Morena continuará acompañando a Flores Guerra en sus actividades de campaña y confirmó que este fin de semana participarán en recorridos en Múzquiz. “No nada más eso, sino que el fin de semana vamos a estar con él en su recorrido en Múzquiz”, dijo.

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