Advierte Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, deterioro institucional y riesgos para el País

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    Advierte Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, deterioro institucional y riesgos para el País
    El legislador expone su postura durante sesión del órgano legislativo federal. CORTESÍA

Señala retrocesos en economía, seguridad y legalidad; pide corregir el rumbo ante desafíos nacionales

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez advirtió que México enfrenta una crisis profunda marcada por el debilitamiento del Estado de Derecho, el deterioro económico, el aumento de la violencia y amenazas a la democracia.

Durante su participación en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador del Partido Revolucionario Institucional sostuvo que la concentración del poder en distintos niveles de gobierno no ha generado resultados favorables para la ciudadanía.

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En materia económica, señaló que el País registra un crecimiento negativo de 0.8 por ciento, acompañado de inflación al alza y expansión de la informalidad, indicadores que —afirmó— reflejan falta de rumbo. Asimismo, advirtió sobre el incremento de la deuda pública, que pasó de 10.5 a casi 21 billones de pesos, lo que calificó como un manejo irresponsable de las finanzas.

El coordinador parlamentario del PRI también denunció la falta de publicación de la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al Artículo 123, orientada a mejorar los salarios de policías municipales, y cuestionó el retraso pese a haber concluido el proceso legislativo.

En el ámbito de seguridad, alertó que los niveles de violencia superan incluso los registrados al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, al que previamente se había señalado como el más violento en la historia reciente del País.

Sobre el proceso democrático, el legislador advirtió riesgos de intervención del crimen organizado en elecciones, al recordar hechos ocurridos en Sinaloa en 2021, donde, según refirió, más de 200 opositores fueron privados de la libertad antes de la jornada electoral. Indicó que existen resoluciones judiciales que respaldan estos señalamientos.

Finalmente, el exgobernador de Coahuila hizo un llamado a las autoridades a asumir su responsabilidad y ofrecer resultados ante la situación actual, al tiempo que exigió claridad sobre los acontecimientos recientes en Sinaloa. “La ciudadanía merece respuestas”, concluyó.

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