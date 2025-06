Morosidad en aportaciones al Infonavit se duplicó en los últimos seis años

En seis años, el índice de morosidad en las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se disparó 129 por ciento, luego de que su tasa anual pasó de 7.8 puntos en 2018 a 18% en 2024.

El problema deriva de un déficit de gestión que la institución viene arrastrando desde 2005, afirmó Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Considerando los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia es del orden del 32 por ciento, lo cual indica que “uno de cada tres financiamientos otorgados presenta un incumplimiento de pago”, destacó.

En entrevista con Carmen Aristegui, conductora de Grupo Radio Centro, el dirigente empresarial atribuyó el abandono de viviendas a que estas fueron construidas lejos de los centros de trabajo de sus compradores originales, pero también a la falta de un sistema de cobranza eficiente.

Dijo que “es más importante una política flexible para regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, que impulsar una estrategia que agrave el problema (de las viviendas desocupadas), comprometiendo el futuro financiero del instituto, como es avalar las ocupaciones ilegales”.

La institución no consultó a nadie para echar a andar su nuevo proyecto, “por eso rechazamos de manera categórica —expresó— cualquier iniciativa que premie esta toma ilegal de viviendas”.

Hizo un llamado a Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, a “que se detenga el intento de legalizar ocupaciones al margen de la ley”, en parte, porque el 87% de sus invasores son personas que no tienen ningún vínculo con el instituto.

“No sé cómo le haría el instituto, no tengo idea, en verdad, de cómo legalizó estos recursos que no son de trabajadores derechohabientes”, externó.

Por otra parte, Sierra Álvarez señaló que el Infonavit “no tiene la facultad legal de otorgar un crédito, de otorgar una propiedad de la que hay un dueño”; hacerlo es “lo más irresponsable”.

Avaló el posicionamiento que tres organismos empresariales han emprendido respecto de tal situación: Coparmex, Concanaco y Concamín.

“Junto con los sindicatos, se exigirá que no se certifique o legalice la ocupación sin escrituración fuera de la ley”, corroboró.

“México necesita instituciones fuertes, que operen con responsabilidad, legalidad y transparencia; lo que requiere el país es certidumbre jurídica, necesaria para la atracción de inversión”, enfatizó.