Motociclistas fortalecen su conducción con curso gratuito en Múzquiz, Coahuila

La actividad fue organizada por el Gobierno Municipal de Múzquiz, en coordinación con Confederados de Coahuila, Jaguares M.C. Sabinas, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Guardia Civil Municipal y la Cruz Roja Mexicana, Delegación Múzquiz.

MÚZQUIZ, COAH.- Motociclistas de Múzquiz y municipios de la Región Carbonífera participaron en el Curso de Manejo Responsable de Motocicleta, una jornada de capacitación enfocada en fortalecer la cultura vial, prevenir accidentes y fomentar una conducción más segura en las calles y carreteras.

La capacitación se desarrolló en dos etapas. La primera consistió en una sesión teórica realizada en la Casa de la Cultura, donde especialistas abordaron temas relacionados con educación vial, manejo defensivo, respeto al reglamento de tránsito y prevención de accidentes.

Posteriormente, los participantes acudieron a los terrenos de la feria para desarrollar la fase práctica en un circuito acondicionado, donde pusieron en práctica técnicas de control, frenado, maniobras de seguridad y conducción en diferentes escenarios.

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez destacó que este tipo de actividades forman parte de la estrategia municipal para fortalecer la prevención y generar mayor conciencia entre quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte o recreación.

“Promover una cultura de prevención también significa brindar herramientas que permitan a los motociclistas conducir con mayor seguridad y responsabilidad. Nuestro compromiso es seguir impulsando acciones que ayuden a proteger la vida de quienes transitan por nuestras vialidades”, expresó.