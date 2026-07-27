Motociclistas fortalecen su conducción con curso gratuito en Múzquiz, Coahuila
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La capacitación reunió a clubes de motorizados, corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio para fomentar una mayor cultura de respeto en las calles
MÚZQUIZ, COAH.- Motociclistas de Múzquiz y municipios de la Región Carbonífera participaron en el Curso de Manejo Responsable de Motocicleta, una jornada de capacitación enfocada en fortalecer la cultura vial, prevenir accidentes y fomentar una conducción más segura en las calles y carreteras.
La actividad fue organizada por el Gobierno Municipal de Múzquiz, en coordinación con Confederados de Coahuila, Jaguares M.C. Sabinas, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Guardia Civil Municipal y la Cruz Roja Mexicana, Delegación Múzquiz.
La capacitación se desarrolló en dos etapas. La primera consistió en una sesión teórica realizada en la Casa de la Cultura, donde especialistas abordaron temas relacionados con educación vial, manejo defensivo, respeto al reglamento de tránsito y prevención de accidentes.
Posteriormente, los participantes acudieron a los terrenos de la feria para desarrollar la fase práctica en un circuito acondicionado, donde pusieron en práctica técnicas de control, frenado, maniobras de seguridad y conducción en diferentes escenarios.
La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez destacó que este tipo de actividades forman parte de la estrategia municipal para fortalecer la prevención y generar mayor conciencia entre quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte o recreación.
“Promover una cultura de prevención también significa brindar herramientas que permitan a los motociclistas conducir con mayor seguridad y responsabilidad. Nuestro compromiso es seguir impulsando acciones que ayuden a proteger la vida de quienes transitan por nuestras vialidades”, expresó.
Durante la jornada participaron representantes de Jaguares M.C. Sabinas, elementos de la Guardia Civil Municipal y personal de la Cruz Roja Mexicana, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la capacitación para reducir el número de incidentes viales.