Movimiento Magisterial de Coahuila exige entrega de nuevos libros de texto; reúnen firmas con padres de familia

La organización presentará un instrumento jurídico en donde se considera que el no entregar los ejemplares es causa de afectaciones graves al derecho a la educación

De esta manera, el próximo lunes 11 de septiembre se presentará un instrumento jurídico de Terceros Afectados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en donde se considera que el no entregar los ejemplares es causa de afectaciones graves al derecho de la educación, libre desarrollo, igualdad deoportunidades, no discriminación y al interés superior de la niñez.

Así lo manifestaron profesores y profesoras que se reunieron en la Plaza de Armas la noche del sábado 8 de septiembre para exigir al Gobierno de Coahuila que acate las disposiciones federales y respete el sistema educacional para niños, niñas y adolescentes.

“Sabemos que en sustitución de los nuevos Libros de Texto Gratuitos el Gobierno del Estado lanzó el proyecto de Coahuila Educa con el que se adquirirán más de un millón de nuevos libros en editoriales independientes, pero lo que nosotros decimos es que existen otras necesidades en las escuelas que son urgentes y que van más allá de los libros de texto;

“En algunos planteles no contamos con infraestructura física para poder recibir a nuestros alumnos, se nos están cayendo los techos, las paredes, no tenemos luz ni agua y lo que le preocupa al gobierno es hacer un gasto en libros, no sé de qué se trata”, comentó uno de los quejosos que prefirió omitir sus generales.

En respuesta a esto, la Sedu señaló que será respetuosa de la postura del magisterio, sin embargo, la dependencia acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se usen o no esos libros.

“Yo acato lo que el juez me diga, si hay manifestaciones o firmas yo creo que están en su libertad de poder acudir ante las instancias judiciales y serán ellos lo que determinen, yo por mí en este momento, aunque yo quisiera entregar no puedo entregar, porque hay una resolución de un ministro”, explicó Francisco Saracho Navarro, titular de la dependencia.

Recordó que la compra de los materiales del programa “Coahuila Educa” se realizará en editoriales reconocidas como Trillas, Santillana SM y Castillo.