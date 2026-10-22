Muere gerente de SIMAS Palaú en choque e incendio; hay ocho mineros heridos

MÚZQUIZ, COAH.- Un fuerte accidente automovilístico con incendio se registró durante la madrugada de este jueves en la carretera Palaú-El Sauz, a la altura de la Villa de las Esperanzas, con dirección a Barroterán, dejando como saldo una persona fallecida y ocho trabajadores lesionados. La víctima fue identificada como Óscar Javier Rodríguez Hernández, de 40 años, quien se desempeñaba como gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) en Palaú. De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario conducía una camioneta Dodge Ram color gris cuando chocó de frente contra un camión de transporte de personal de trabajadores mineros.

Tras el impacto, ambas unidades se incendiaron. El conductor de la camioneta quedó atrapado en el interior y murió calcinado. Al sitio acudieron elementos de emergencia, quienes extendieron líneas y combatieron el fuego hasta sofocar las llamas. Ocho trabajadores que viajaban en el camión de pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados a la Clínica 27 del IMSS en Palaú para su valoración médica. La información inicial señala que los mineros laboraban en la Mina 7. Los lesionados fueron identificados como Carlos Iván Navarro de León, José Luis Cabrera Rodríguez, Cristian Alejandro Loredo Ramos, José Angel Aranda Rocha, Gerardo Hernández Rodríguez, Jorge Eduardo Castillo Espino, Cristian Eduardo González y Uriel Rocha López.

INVESTIGAN POSIBLE TERCER VEHÍCULO De acuerdo con información difundida por las autoridades, el accidente podría haber sido provocado por un tercer vehículo que invadió el carril contrario, lo que habría originado el choque frontal entre la camioneta y el camión de personal. Hasta el momento, se reporta la detención de una persona por su posible responsabilidad en los hechos, aunque no se ha precisado públicamente su identidad ni su situación jurídica.

En el lugar se realizaron diversas maniobras para liberar los vehículos involucrados y posteriormente se efectuó el levantamiento del cuerpo por parte de una funeraria local. Asimismo, se brindó apoyo con vialidad y limpieza del área para dejar segura la carretera. Las causas del percance continúan sin esclarecerse. Las autoridades correspondientes determinarán cómo ocurrió el impacto, si alguno de los vehículos invadió el carril contrario y qué responsabilidades podrían derivarse de los hechos.