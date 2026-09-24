Muerte de sexagenaria tras salir de bar en Saltillo apunta a accidente

Fue el pasado 18 de septiembre cuando María del Carmen, de 61 años, fue ingresada de gravedad al Hospital General de Zona número 2 del IMSS, luego de sufrir una caída en el bar Barra Negra, ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y Francisco de Urdiñola.

La delegación sureste de la Fiscalía General de Coahuila dio a conocer que, mientras la investigación continúa, hasta la fecha no se han encontrado indicios de que la sexagenaria que murió el pasado 21 de septiembre, tras salir de un bar cerca del Centro de Saltillo, sea un caso doloso.

En el primer diagnóstico, los médicos que la atendieron diagnosticaron que había una hemorragia y un edema traumático que complicaba el caso y, tras permanecer varios días bajo observación, se informó que falleció este lunes alrededor de las 5:30 de la madrugada.

De acuerdo con las primeras versiones, una mujer que acompañaba a María del Carmen señaló que ambas se encontraban en el establecimiento junto con otro hombre, quien presuntamente la habría empujado por las escaleras de manera intencional. Ante esta versión, el hecho fue considerado inicialmente como un posible delito grave.

Hasta el momento, la Fiscalía ha indagado en testimonios presenciales y otros datos de prueba; sin embargo, de acuerdo con fuentes internas, hasta la fecha no se ha encontrado un indicio que permita inferir que la mujer murió de forma dolosa.

De acuerdo con la propia Fiscalía, la familia ha insistido en que se recuperen todas las pruebas posibles del caso y, por ende, la investigación se ha llevado con el protocolo de investigación por feminicidio.

Aunque la autoridad todavía no da por concluida la carpeta de investigación, los datos con los que cuenta la autoridad infieren que se trataría de una muerte accidental.