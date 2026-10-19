Mujer muere frente a sus familiares al llegar a centro comercial de Torreón

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    Mujer muere frente a sus familiares al llegar a centro comercial de Torreón
    El incidente ocurrió en un establecimiento ubicado sobre la avenida Hidalgo, en el cruce con la calle Ramos Arizpe. SANDRA GÓMEZ

Una mujer de 56 años perdió la vida repentinamente este lunes cuando se disponía a ingresar a un centro comercial

TORREÓN, COAH.- Una mujer de 56 años perdió la vida de manera repentina este lunes, cuando se disponía a ingresar a un centro comercial en el primer cuadro de Torreón, frente a sus familiares, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:10 horas, en un establecimiento ubicado sobre la avenida Hidalgo, en el cruce con la calle Ramos Arizpe, donde la mujer, identificada como María Guadalupe Favela Cruz, se desvaneció.

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De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba acompañada de una mujer de aproximadamente 30 años y un menor de ocho años, quienes presuntamente eran su hija y nieto, respectivamente, y presenciaron el momento en que cayó al suelo.

Tras solicitar apoyo al sistema de emergencias 911, una ambulancia de la Cruz Roja acudió al lugar. Sin embargo, al valorar a la mujer, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal resguardaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, por lo que personal de la Agencia de Investigación Criminal acudió para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

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De manera preliminar, se presume que el fallecimiento pudo deberse a causas naturales; no obstante, serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las circunstancias del deceso.

El caso se suma a otro fallecimiento reciente registrado en un espacio público de la zona centro de Torreón, también presuntamente relacionado con causas naturales y que requirió la intervención de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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