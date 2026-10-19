Mujer muere frente a sus familiares al llegar a centro comercial de Torreón

TORREÓN, COAH.- Una mujer de 56 años perdió la vida de manera repentina este lunes, cuando se disponía a ingresar a un centro comercial en el primer cuadro de Torreón, frente a sus familiares, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia. Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:10 horas, en un establecimiento ubicado sobre la avenida Hidalgo, en el cruce con la calle Ramos Arizpe, donde la mujer, identificada como María Guadalupe Favela Cruz, se desvaneció.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba acompañada de una mujer de aproximadamente 30 años y un menor de ocho años, quienes presuntamente eran su hija y nieto, respectivamente, y presenciaron el momento en que cayó al suelo. Tras solicitar apoyo al sistema de emergencias 911, una ambulancia de la Cruz Roja acudió al lugar. Sin embargo, al valorar a la mujer, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal resguardaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, por lo que personal de la Agencia de Investigación Criminal acudió para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se presume que el fallecimiento pudo deberse a causas naturales; no obstante, serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las circunstancias del deceso. El caso se suma a otro fallecimiento reciente registrado en un espacio público de la zona centro de Torreón, también presuntamente relacionado con causas naturales y que requirió la intervención de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

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