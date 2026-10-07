Mujeres ganan terreno en la UAdeC, ocupan 29 de 60 direcciones: Octavio Pimentel

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) avanza en la participación de mujeres en puestos directivos, al contar actualmente con 29 directoras de un total de 60 direcciones, destacó el rector Octavio Pimentel Martínez. Durante un acto académico, el rector señaló que esta representación contrasta con la situación que prevalecía hace 30 años y refleja, dijo, un avance en la participación de las mujeres en espacios de liderazgo dentro de la institución.

Pimentel Martínez destacó que las 29 universitarias que encabezan distintas dependencias tienen una responsabilidad fundamental en la toma de decisiones estratégicas y en la conducción académica de las nuevas generaciones. Durante la toma de protesta de una nueva directora, enfatizó que asumir un cargo directivo implica un compromiso integral con la comunidad universitaria, tanto para contribuir a la excelencia educativa como para fortalecer la formación de mejores ciudadanos. El rector indicó que la participación de las mujeres también está presente en la administración central de la universidad, donde aproximadamente la mitad de los cargos directivos y funcionales son ocupados por mujeres.

Esta representación guarda relación con la composición de la comunidad estudiantil, ya que cerca del 60 por ciento de la matrícula de la UAdeC está conformada por mujeres. Finalmente, Pimentel Martínez señaló que las directoras tienen la oportunidad de impulsar proyectos y acciones con impacto directo en el desarrollo integral del estudiantado, al tiempo que contribuyen al fortalecimiento institucional de la universidad.