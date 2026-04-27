Multa INE a Morena con 1.4 mdp y a MC con casi 60 mil pesos por fallas en fiscalización electoral en Coahuila

El proyecto fue presentado por el presidente de la Comisión de Fiscalización que supervisa los trabajos de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, Uuc-kib Espadas, quien explicó que esta revisión se realizó sobre los ejercicios de las precandidaturas de los 16 distritos electorales locales de la entidad.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral desarrolló una sesión extraordinaria, en la que aprobó los dictámenes de fiscalización aplicados a partidos políticos durante el período de precampañas del proceso electoral 2026 en Coahuila, los cuales derivaron en multas para MC y Morena por diversas irregularidades.

En ese sentido, encontraron en los informes de ingresos y gastos irregularidades sujetas a revisión en 36 precandidaturas: 25 de Movimiento Ciudadano y 11 de Morena.

Al respecto, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó monitoreos en anuncios espectaculares, propaganda colocada en vía pública, diarios, revistas, medios impresos, páginas de internet y redes sociales, con el objeto de verificar los gastos realizados por los sujetos obligados.

Al identificar las irregularidades, el proyecto planteó imponer sanciones económicas por un millón 405 mil 242 pesos a Morena y de 50 mil 257 pesos a Movimiento Ciudadano.

En la sesión, los representantes de Morena manifestaron su inconformidad al considerar que la multa equivalía al 200 por ciento de lo observado. En ese sentido, la consejera Carla Humphrey manifestó que esto se aplicó de esa manera, toda vez que la irregularidad era doble, pues no solo se ejecutó finalmente un gasto no reportado, sino que para esos gastos el dinero también fue ingresado de forma irregular.

“Para poder gastar, tienen que tener un ingreso el cual tampoco nos están reportando. Me parece muy grave el egreso no reportado porque es por doble vía; hay un ingreso que no se nos reporta, hay un egreso que nosotros encontramos en nuestras labores de fiscalización, es decir, en la revisión de los informes de los propios partidos políticos o en las respuestas que nos dan las propias autoridades, el SAT, la UIF o, por ejemplo, algunos proveedores. Debemos tener bien clara la gravedad de esta falta”, dijo.

Además, en este mismo período de precampañas también se revisaron los informes de gastos e ingresos de los aspirantes a candidaturas independientes que en ese mismo lapso desarrollaron sus actividades de obtención de apoyo ciudadano.

En ese sentido, el INE sancionó con amonestación pública a Luis Alberto Barajas Trejo; sin embargo, este aspirante comunicó su baja en la contienda desde inicios de abril ante el IEC.