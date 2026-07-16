Mundial da respiro a restaurantes de Monclova; ventas suben 20 por ciento durante los partidos

El empresario señaló que la transmisión de los encuentros, principalmente los de la Selección Mexicana, así como los partidos de cuartos de final y semifinales, han permitido un aumento cercano al 20 por ciento en las ventas de algunos establecimientos.

MONCLOVA, COAH.- El Mundial de Futbol se ha convertido en un aliado para los restaurantes de Monclova, al generar un incremento temporal en la afluencia de clientes y ventas, afirmó el presidente de la Canirac Monclova, José Arellano.

Explicó que durante los partidos mundialistas diversos restaurantes registraron una mayor ocupación, debido a que familias y grupos de amigos aprovechan estos eventos para reunirse, consumir alimentos y disfrutar de las transmisiones.

Indicó que este comportamiento representa un alivio temporal para el sector restaurantero, luego de varios meses con condiciones económicas complicadas.

Sin embargo, aclaró que este repunte no significa una recuperación definitiva, ya que fuera de los días de partido los negocios continúan enfrentando una disminución cercana al 20 por ciento en sus ventas habituales.

Arellano agregó que, aunque los consumidores mantienen el hábito de acudir a restaurantes, actualmente ajustan sus gastos al elegir opciones más económicas o reducir la cantidad de productos que consumen, debido a la situación financiera de muchas familias.

El dirigente de la Canirac destacó que la llegada de nuevas empresas, principalmente de origen coreano, ha contribuido a evitar un mayor impacto negativo en el sector, al generar movimiento económico en la región.

A ello se suma el turismo deportivo impulsado por el municipio, que ha favorecido la ocupación hotelera y generado mayor actividad en restaurantes, gasolineras y otros comercios.