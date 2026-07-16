Mundial da respiro a restaurantes de Monclova; ventas suben 20 por ciento durante los partidos

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    Mundial da respiro a restaurantes de Monclova; ventas suben 20 por ciento durante los partidos
    El sector restaurantero aún no logra una recuperación económica completa, pues fuera de los días de partido mantiene una baja cercana al 20 por ciento en ventas. LIDIET MEXICANO

Los encuentros de la Selección Mexicana fueron los principales impulsores del consumo, al atraer a familias y grupos de amigos a los establecimientos

MONCLOVA, COAH.- El Mundial de Futbol se ha convertido en un aliado para los restaurantes de Monclova, al generar un incremento temporal en la afluencia de clientes y ventas, afirmó el presidente de la Canirac Monclova, José Arellano.

El empresario señaló que la transmisión de los encuentros, principalmente los de la Selección Mexicana, así como los partidos de cuartos de final y semifinales, han permitido un aumento cercano al 20 por ciento en las ventas de algunos establecimientos.

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Explicó que durante los partidos mundialistas diversos restaurantes registraron una mayor ocupación, debido a que familias y grupos de amigos aprovechan estos eventos para reunirse, consumir alimentos y disfrutar de las transmisiones.

Indicó que este comportamiento representa un alivio temporal para el sector restaurantero, luego de varios meses con condiciones económicas complicadas.

Sin embargo, aclaró que este repunte no significa una recuperación definitiva, ya que fuera de los días de partido los negocios continúan enfrentando una disminución cercana al 20 por ciento en sus ventas habituales.

Arellano agregó que, aunque los consumidores mantienen el hábito de acudir a restaurantes, actualmente ajustan sus gastos al elegir opciones más económicas o reducir la cantidad de productos que consumen, debido a la situación financiera de muchas familias.

El dirigente de la Canirac destacó que la llegada de nuevas empresas, principalmente de origen coreano, ha contribuido a evitar un mayor impacto negativo en el sector, al generar movimiento económico en la región.

A ello se suma el turismo deportivo impulsado por el municipio, que ha favorecido la ocupación hotelera y generado mayor actividad en restaurantes, gasolineras y otros comercios.

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Señaló que, pese al incremento constante en los costos de insumos como carnes, verduras y otros productos, los negocios han logrado mantener sus precios para conservar a sus clientes.

Finalmente, informó que actualmente la Canirac Monclova cuenta con 48 socios activos y confió en que los nuevos proyectos industriales y de infraestructura anunciados para la región permitan generar más empleos y fortalecer el consumo durante los próximos meses.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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