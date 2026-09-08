Muñeca abandonada en plena calle causa temor entre vecinos de Parras; policía acude a retirarla

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Coahuila
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    Muñeca abandonada en plena calle causa temor entre vecinos de Parras; policía acude a retirarla
    Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para verificar el reporte generado por la presencia del objeto. PEDRO PESINA

El objeto apareció durante la madrugada con una mano levantada en aparente gesto de saludo; algunos transeúntes calificaron su aspecto como inusual e incluso lo relacionaron con algo de carácter maligno

PARRAS, COAH.- Personas que transitaban durante la madrugada de este martes por la calle José de las Fuentes fueron —en Parras de la Fuente— sorprendidas y atemorizadas al encontrar una muñeca en plena calzada, situación que generó un reporte y movilizó a elementos de la Policía Municipal.

La muñeca se encontraba colocada sobre la vía pública, con una de las manos levantada en aparente gesto de saludo y otros detalles que algunos transeúntes calificaron como inusuales.

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La apariencia del objeto generó diversos comentarios entre quienes pasaron por el lugar, algunos de los cuales incluso lo relacionaron con algo de carácter maligno.

Ante la alerta, elementos de la Policía Municipal acudieron a la calle José de las Fuentes para verificar el reporte y revisar el objeto que había causado inquietud entre los vecinos de la zona.

$!La muñeca fue encontrada durante la madrugada en plena calle José de las Fuentes, con una de sus manos levantada.
La muñeca fue encontrada durante la madrugada en plena calle José de las Fuentes, con una de sus manos levantada. PEDRO PESINA

Una vez descartada alguna situación de riesgo, los agentes retiraron la muñeca de la vía pública y la trasladaron a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal para mantenerla bajo resguardo.

No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales relacionados con el hecho. Las autoridades indicaron que se trataba de un objeto sin mayor relevancia.

$!Tras revisar la muñeca, los agentes procedieron a retirarla de la vía pública y trasladarla a Seguridad Pública Municipal.
Tras revisar la muñeca, los agentes procedieron a retirarla de la vía pública y trasladarla a Seguridad Pública Municipal. PEDRO PESINA

Finalmente, las autoridades pidieron a la población evitar dejar objetos en la vía pública que puedan generar confusión o temores innecesarios entre la ciudadanía.

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