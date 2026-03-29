Museo de Historia de Ramos Arizpe amplía horario en Semana Santa

RAMOS ARIZPE, COAH.- En medio del ritmo más pausado de los días de descanso, hay espacios que invitan a mirar hacia atrás. Uno de ellos es el Museo de Historia de Ramos Arizpe, que durante esta temporada se ha convertido en parada obligada para familias y visitantes. Más que un edificio, el lugar funciona como una ventana al pasado. Ubicado en la Alameda “Miguel Ramos Arizpe”, el recinto ofrece un recorrido que conecta los orígenes del municipio con su transformación hasta convertirse en uno de los polos industriales más relevantes del Estado.

Para facilitar el acceso durante estas fechas, el museo extendió su operación a un horario continuo de 10:00 a 20:30 horas, vigente a partir de esta semana y durante los próximos días del periodo vacacional. La intención es clara: abrir las puertas a quienes buscan una alternativa distinta, lejos del entretenimiento convencional. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que el impulso a estos espacios no solo responde a la promoción cultural, sino también a la necesidad de reforzar la identidad colectiva. UN RECORRIDO QUE CONECTA GENERACIONES El interior del museo está diseñado para atraer a públicos de todas las edades. A través de salas temáticas, los visitantes pueden explorar desde vestigios prehistóricos hasta momentos clave en el desarrollo social y económico de la región.

Las áreas de paleontología y arqueología conviven con exposiciones que narran la evolución de la comunidad, creando una experiencia que combina aprendizaje y entretenimiento. Niñas y niños encuentran espacios interactivos; los adultos, recuerdos y contexto. En ese cruce de miradas, el museo cumple su propósito: acercar la historia de manera accesible.

Durante estas semanas, el recinto se mantiene como una opción para quienes deciden quedarse en la ciudad y buscan actividades que aporten algo más que distracción. Porque, al final, también hay viajes que no requieren salir lejos: basta con recorrer la propia historia.

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